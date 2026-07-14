بريد دير الزور يفتح باب التسجيل لخدمة توصيل رواتب المتقاعدين إلى محل الإقامة

دير الزور- سانا

باشرت مديرية البريد في محافظة دير الزور، اليوم الثلاثاء، التسجيل على خدمة توصيل رواتب المتقاعدين إلى محل الإقامة ضمن مدينة دير الزور، بهدف تخفيف العبء على المتقاعدين وتخفيف الازدحام أمام المديرية مطلع كل شهر، وذلك بدءاً من الشهر المقبل.

وأفادت مديرة البريد بدير الزور سحر الحسن لمراسل سانا، أنه بتوجيه من الإدارة العامة للبريد السوري تم إعادة تفعيل خدمة توصيل رواتب المتقاعدين إلى محل الإقامة، وذلك ضمن مدينة دير الزور في الفترة الحالية.

وحسب الحسن، تهدف هذه الخدمة، إلى تخفيف الأعباء عن المتقاعدين وتخفيف الازدحام على المديرية، إضافة إلى تأمين توصيل الراتب إلى منازل المتقاعدين، خصوصاً كبار السن.

وأوضحت مديرة البريد في المحافظة، أن الأوراق المطلوبة للتسجيل والاستفادة من هذه الخدمة هي صورة عن الهوية الشخصية وصورة البطاقة التأمينية ورقم الهاتف والعنوان بالتفصيل، إضافة إلى طلب خطي من المتقاعد بأنه يرغب بالاشتراك بهذه الخدمة بحضوره شخصياً.

كما أكدت الحسن، أن العمل بهذه الخدمة سيكون انطلاقاً من الشهر القادم حيث سيصل الراتب إلى منزل المتقاعد ضمن مغلف مختوم وعليه ختم المديرية، إضافة إلى إيصالي قبض، إيصال للمتقاعد والإيصال الثاني يحتفظ به، عليه بصمة المتقاعد لضمان وصول الراتب بالكامل إلى صاحب العلاقة.

وأشارت كذلك في هذا السياق، أنه سيتم تخصيص عدد من الموظفين للعمل بخدمة التوصيل حسب العدد المسجل بحيث يصل الراتب للمتقاعد خلال الأيام الأولى حسب الضغط، كما أن التوزيع سيكون حسب المناطق، منوهة بأنه تم افتتاح التسجيل في عدة كوّات ككوة حي الڤيلات، وكوّة حي هرابش، وكوة في القصر العدلي إضافة إلى مكتب المديرية.

وكانت مديرية بريد حمص، قد أطلقت بدورها أمس الأول الأحد، خدمة إيصال رواتب المتقاعدين إلى منازلهم بعد تطوير جودة الخدمة، وفقاً لأي عنوان يختاره المتقاعد داخل المحافظة.

وأوضحت معاونة مدير مديرية البريد في حمص رنا حمشو لمراسل سانا، أن المديرية عملت على تطوير جودة خدمة إيصال رواتب المتقاعدين إلى منازلهم، وهي خدمة مطبّقة سابقاً، وذلك في إطار تحسين الخدمات البريدية المقدّمة للمتقاعدين وكبار السن، وبالتنسيق مع المؤسسة السورية للبريد.