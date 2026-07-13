 المكتب الرئاسي في مجلس الشعب يناقش في اجتماعه الأول جدول أعمال المرحلة المقبلة

دمشق-سانا

عقد المكتب الرئاسي في مجلس الشعب السوري اجتماعه الأول، برئاسة رئيس المجلس عبد الحميد العواك.

وأوضح المجلس، اليوم الإثنين، أن الاجتماع ناقش جدول أعمال المرحلة القادمة، وبحث التحضيرات الخاصة بعقد الجلسة المقبلة للمجلس، وآلية اختيار لجنة صياغة النظام الداخلي، إلى جانب تنظيم أعمال الجلسات اللاحقة.

كما تناول الاجتماع الترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بأعضاء المجلس، بما يضمن انطلاق أعماله بكفاءة وانتظام، ويهيئ الظروف اللازمة لممارسة مهامه التشريعية.

وضم الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الشعب مصطفى موسى، والنائب الثاني مادونا بشارة، و‏أمين سر المجلس مؤيد حبيب.

وكان مجلس الشعب عقد يوم أمس الأحد جلسته الأولى بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس ‏اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد الأحمد، وأعضاء المجلس البالغ عددهم ‌‏206، وعدد من الوزراء، حيث أدى أعضاء المجلس القسم، وانتخبوا عبد الحميد ‏العواك رئيساً للمجلس، ومصطفى موسى نائباً أول لرئيس المجلس، ومادونا بشارة ‏نائباً ثانياً لرئيس المجلس، ومؤيد حبيب ‏أميناً للسر.

يشار إلى أن المجلس سيباشر العمل على إعداد النظام الداخلي عبر لجنة صياغة، على أن يُعرض لاحقاً على الأعضاء ‏ للتصويت عليه، ومن المقرر عقد الجلسة القادمة يوم الأحد 26-7-2026.