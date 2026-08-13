طالبة اسكتلندية تبتكر حقيبة شمسية تتحول إلى بطانية للتدفئة

أدنبرة-سانا

ابتكرت طالبة اسكتلندية في الثانية عشرة من عمرها حقيبة ظهر تعمل بالطاقة الشمسية وتتحول إلى بطانية كهربائية دافئة، في فكرة مبتكرة توفر وسيلة عملية للتدفئة خلال ليالي الشتاء الباردة.

وذكر موقع «The Brighter Side of News» الأمريكي المتخصص بالابتكارات والعلوم أمس الأربعاء أن ريبيكا يونغ، من أكاديمية كيلفينسايد، صممت الابتكار للمشاركة في مسابقة «المهندس الابتدائي»، بالتعاون مع شركة «تاليس» الهندسية ومؤسسة المحاربين القدامى الملكية البريطانية.

وأوضح الموقع أن الحقيبة مزودة بألواح شمسية تشحن بطارية خلال النهار، لتستخدم الطاقة المخزنة في تشغيل بطانية كهربائية وتوفير التدفئة خلال الليل، فيما يمكن طي البطانية، لتتحول إلى حقيبة ظهر سهلة الحمل.

ويستهدف المشروع مساعدة الأشخاص الذين ينامون في الشوارع، ولا سيما في الحالات التي لا تتوافر فيها أماكن كافية في الملاجئ، مستفيداً من الطاقة الشمسية التي تتيح تشغيل البطانية دون الحاجة إلى مصدر كهرباء ثابت.

وحظي الابتكار باهتمام واسع بعد اختيار يونغ ضمن قائمة «فتيات العام» التي أصدرتها مجلة «تايم».