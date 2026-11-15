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غوغل توسع مهام Gemini ليصبح مساعداً في إدارة النفقات الشخصية

photo 2026 11 15 10 22 24 غوغل توسع مهام Gemini ليصبح مساعداً في إدارة النفقات الشخصية
ميزةً جديدةً في Gemini تسمح للمستخدمين بربط حساباتهم المصرفية به عبر خدمة blog.google-Google Wallet

واشنطن-سانا

أتاحت شركة «غوغل» ميزةً جديدةً في مساعد الذكاء الاصطناعي «Gemini»، تسمح للمستخدمين بربط حساباتهم المصرفية به عبر خدمة «Google Wallet»، بهدف تحليل نفقاتهم الشخصية ومتابعة معاملاتهم المالية وإعداد الميزانيات، من خلال الاستفسارات المباشرة دون الحاجة إلى مراجعة العمليات المصرفية يدوياً.

وذكرت الشركة عبر مدونتها الرسمية أول أمس، أن الميزة الجديدة طُوّرت بالتعاون مع شركة التكنولوجيا المالية «Plaid»، المتخصصة في ربط الحسابات المصرفية بالخدمات الرقمية، وتتيح لمساعد «Gemini» الوصول إلى البيانات المالية للمستخدمين وتحليلها لتقديم معلومات تتناسب مع أنماط إنفاقهم واحتياجاتهم.

ويمكن للمستخدمين طرح أسئلة مباشرة على المساعد الذكي بشأن معاملاتهم المصرفية، والحصول على ملخصات وتحليلات لنفقاتهم، فضلاً عن تحديد الاشتراكات الدورية ومتابعة الزيادات المفاجئة في أسعار الخدمات التي يدفعون مقابلها بانتظام، ما يساعدهم على فهم كيفية توزيع أموالهم وتحديد أوجه الإنفاق.

وأوضحت «غوغل» أن صلاحيات المساعد تقتصر على الاطلاع على البيانات المالية وتحليلها، ولا تشمل تحويل الأموال أو إدارة الحسابات المصرفية أو تنفيذ العمليات الاستثمارية، ليقتصر دوره على تقديم المعلومات والرؤى التي تساعد المستخدمين في تنظيم شؤونهم المالية واتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن الإنفاق.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه شركات التكنولوجيا إلى توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات اليومية، ولا سيما إدارة الأموال والميزانيات الشخصية، من خلال أدوات قادرة على تحليل البيانات وتقديم توصيات مخصصة للمستخدمين.

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