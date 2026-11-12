إبهام اصطناعي قابل للارتداء يتيح استخدام اليد الواحدة بفاعلية أكبر

واشنطن-سانا

طوّر باحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو الأمريكية إبهاماً روبوتياً إضافياً قابلاً للارتداء، يتيح للمستخدمين إنجاز مهام يومية تتطلب عادةً استخدام كلتا اليدين، من خلال الاستفادة من حركة اليد الطبيعية وتنسيقها مع حركة الإبهام الاصطناعي.

وذكر موقع «تيك إكسبلور» التقني، في تقرير نشره أول أمس، أن الابتكار الذي يحمل اسم «EgoThumb» يتألف من إبهام آلي مزود بثلاثة مفاصل تحركها محركات صغيرة مثبتة على الساعد، وكاميرا صغيرة توضع بالقرب من راحة اليد، إلى جانب خوارزمية ذكاء اصطناعي مدربة على التعلم بالتقليد، تحلل الصور وتتنبأ بالحركات المناسبة للإبهام بصورة تلقائية، دون الحاجة إلى إصدار أوامر يدوية.

وأظهرت التجارب المخبرية قدرة الإبهام الروبوتي على مساعدة المستخدمين في تنفيذ مجموعة من المهام بيد واحدة، مثل تثبيت زجاجة أثناء فك غطائها بالأصابع الطبيعية، أو الإمساك بكوب في أثناء تحريك محتوياته، محققاً معدلات نجاح بلغت نحو 90 بالمئة.

وأوضح الباحثون أن النظام صُمم ليتحرك بتناغم مع حركات اليد البشرية بصورة طبيعية وبديهية، لافتين إلى أن تصميمه متاح وفق مبدأ المصدر المفتوح، فيما تتواصل الأعمال لتطويره وإضافة مستشعرات للمس، بهدف تحسين قدراته وتوسيع استخداماته في الأنشطة اليومية والمهنية.

ويأتي هذا الابتكار ضمن الجهود البحثية الرامية إلى تطوير تقنيات روبوتية قابلة للارتداء، تساعد الإنسان على أداء المهام اليومية وتعزز قدراته الحركية.