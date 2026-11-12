قصر النهار وقلة التعرض للشمس.. كيف يؤثر الشتاء في الصحة النفسية والنوم؟

كانبرا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن التغيرات الموسمية في أنماط النوم والنشاط البدني والتعرض للضوء ترتبط بتقلبات الحالة المزاجية، مع تسجيل ارتفاع في أعراض الاكتئاب والأعراض النفسية السلبية خلال فصل الشتاء لدى الشباب الذين يعانون اضطرابات مزاجية في مراحلها المبكرة.

وذكر موقع مجلة (Journal of Biological Rhythms) العلمية أن الدراسة، التي نُشرت في 29 تشرين الأول الماضي، أجراها باحثون من جامعة سيدني الأسترالية، وشملت 422 شاباً بمتوسط عمر بلغ 24 عاماً، خضعوا لـ733 تقييماً خلال فترات مختلفة، بهدف دراسة العلاقة بين التغيرات الموسمية والمزاج والنوم والنشاط البدني والتعرض للضوء.

وأظهرت النتائج ارتفاع أعراض الاكتئاب والأعراض النفسية السلبية خلال الشتاء، مقابل تسجيل ارتفاع في أعراض الهوس خلال فصل الخريف، كما ربط الباحثون زيادة الأعراض السلبية في الشتاء بنمط نوم أطول وتأخر النشاط اليومي، إلى جانب نمط محدد من التعرض للضوء داخل الأماكن المغلقة.

وبيّنت الدراسة أن ارتفاع أعراض الاكتئاب خلال الشتاء ارتبط أيضاً بانخفاض مستويات النشاط البدني، مشيرة إلى أن تأثير الضوء لا يتوقف على كميته فحسب، بل يرتبط كذلك بتوقيت التعرض له وانتظامه خلال ساعات اليوم.

ولفت الباحثون إلى أن النتائج تشير إلى أهمية دراسة أنماط التعرض للضوء والنوم والنشاط اليومي بوصفها عوامل قد تسهم في فهم التغيرات الموسمية للحالة المزاجية، وتحديد وسائل محتملة للتدخل والوقاية، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الدراسات المستقبلية والتجارب العلاجية للتحقق من هذه الارتباطات.

وتسلط الدراسة الضوء على العلاقة المعقدة بين الإيقاع البيولوجي للجسم والتغيرات الموسمية، ولا سيما أن قصر ساعات النهار خلال الشتاء قد يترافق مع تغيرات في أنماط النوم والنشاط والحالة المزاجية.