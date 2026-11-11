لونها غير مألوف.. اكتشاف سمكة نادرة في نيويورك

واشنطن-سانا

عثر علماء أحياء أمريكيون على سمكة نادرة ذات لون أصفر برتقالي لافت في ميناء أوسويغو بولاية نيويورك، خلال مسح ميداني اعتيادي للكشف عن الأنواع المائية الغازية، في اكتشاف قد يساعد على دراسة حالة هذا النوع وفهم أوضاع أعداده في البحيرات العظمى.

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية «يو بي آي»، في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، أن السمكة تنتمي إلى نوع «البربوط» الذي يعيش عادة في المياه العميقة والباردة، مشيرة إلى أن لونها غير المألوف يعود إلى حالة بيولوجية نادرة تُعرف باسم «الزانثوكرومية»، تنتج عن تغير جيني يؤثر في التصبغات الطبيعية ويمنح الجسم لوناً أصفر مائلاً إلى البرتقالي.

وأوضح علماء الأحياء أن هذه الحالة أقل شيوعاً لدى الأسماك البرية من المهق أو زيادة التصبغ الداكن، ما يجعل العثور على هذه السمكة أمراً استثنائياً.

ولفتت هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية إلى أن الاكتشاف مهم أيضاً لأن أعداد هذا النوع في البحيرة منخفضة جداً، كما أنه يعيش عادة في أعماق أكبر ومياه أبرد من تلك الموجودة في الميناء، ويُعد العثور عليه خلال مسح للأسماك هناك، أول تسجيل موثق من نوعه.

وأشار الباحثون إلى أن السمكة بدت هزيلة وفي حالة صحية متدهورة، ما دفعهم إلى إرسالها إلى كلية الطب البيطري في جامعة كورنيل لإجراء فحوصات صحية، على أمل بأن تسهم النتائج في فهم حالة تجمعات هذا النوع في منطقة البحيرات العظمى.

وسمكة البربوط هي نوع من أسماك المياه العذبة الباردة، تنتمي إلى فصيلة القدّيات، وتعيش في البحيرات والأنهار، وتتميز بجسمها الطويل ورأسها العريض، وبزائدة شبيهة بالشارب أسفل ذقنها، ولونها البني الداكن.