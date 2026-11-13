تشات جي بي تي يتيح للشركات إدارة ملفاتها التجارية والتواصل مع العملاء

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «OpenAI» مركزاً جديداً للأعمال داخل منصة «تشات جي بي تي»، يتيح للشركات إنشاء ملفات تعريف تجارية وإدارة المعلومات المتعلقة بمنتجاتها وخدماتها، إلى جانب متابعة إحصاءات تفاعل المستخدمين معها، في خطوة تعزز دور المنصة في البحث عن الشركات واكتشاف المنتجات والخدمات.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني أول أمس، أن المركز الجديد، المعروف باسم «Business Hub»، يوفر مساحة مخصصة للشركات للتحقق من بياناتها التجارية وتحديثها، بما يشمل المعلومات المتعلقة بنشاطها والمنتجات والخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة حالياً بنسخة تجريبية.

وتتيح الأدوات الجديدة للشركات المؤهلة إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي متخصص في نشاطها التجاري، يمكن لمستخدمي «تشات جي بي تي» التفاعل معه وطرح أسئلة تتعلق بالشركة ومنتجاتها والحصول على إجابات مباشرة.

كما يوفر المركز مجموعة من الإحصاءات التي تساعد المؤسسات على متابعة حضورها داخل المنصة، تشمل عدد مرات مشاهدة ملفاتها التعريفية، ومرات الإشارة إلى أسمائها في المحادثات، والنقرات على مواقعها الإلكترونية، بما يتيح لها فهم كيفية وصول المستخدمين إليها ومستوى اهتمامهم بمنتجاتها وخدماتها.

وتشبه هذه الأدوات، خدمات إدارة ملفات الأنشطة التجارية التي توفرها محركات البحث، مثل «غوغل»، إلى جانب أدوات تحليل الزيارات والتفاعل الرقمي، مثل «Google Analytics».

ويتطلب الاستفادة من الخدمة استكمال إجراءات للتحقق من هوية الشركات وملفاتها التجارية، فيما لم تكشف «OpenAI» بعد عن التفاصيل الكاملة لهذه الإجراءات، موضحة أن آليات التحقق ستختلف بحسب طبيعة الشركات والأسواق التي تعمل فيها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الشركة لتوسيع استخدامات «تشات جي بي تي» في مجال التجارة واكتشاف المنتجات، بعدما سبق وأن اختبرت تحويل المنصة إلى وجهة للتسوق الإلكتروني تتيح للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة عبر المحادثات، قبل أن توقف هذا المشروع في آذار الماضي.