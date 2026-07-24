تسلق برج الكعك.. مهرجان سنوي في هونغ كونغ يجمع بين المنافسة والموروث الشعبي

هونغ كونغ-سانا

يتنافس المشاركون في مهرجان “تشيونغ تشاو” السنوي في هونغ كونغ على تسلق برج مرتفع مغطى بكعكات “البان” وجمع أكبر عدد منها خلال ثلاث دقائق، في سباق تراثي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن، حيث يحصل الفائز فيه على لقب “ملك كعك البان”.

وذكرت شبكة CNN في تقرير نشرته أول أمس أن هذا السباق، الذي يجمع بين السرعة والدقة واللياقة البدنية، يُعد أبرز فعاليات المهرجان، إذ يتعين على المتسابقين التقاط أكبر عدد ممكن من الكعكات ووضعها في حقيبة معلقة خلفهم، فيما يؤدي أي خطأ في التنفيذ إلى الاستبعاد من المنافسة.

وقالت جانيت كونغ، الفائزة بلقب بطلة سباق تسلق برج الكعك لعام 2026: إن التحدي لا يقتصر على سرعة التسلق، بل يعتمد أيضاً على التقاط الكعكات وإيداعها في الحقيبة بدقة، موضحة أن المتسابقين لا يملكون سوى ثلاث دقائق لإتمام المهمة قبل النزول من البرج.

ويعود أصل هذا التقليد إلى اعتقادات شعبية قديمة، إذ يُعتقد أن مهرجان كعك البان نشأ بوصفه طقساً لإبعاد وباء اجتاح الجزيرة في الماضي، فيما يُعد المهرجان اليوم من أبرز الفعاليات التراثية في هونغ كونغ، ويستقطب آلاف الزوار سنوياً للاطلاع على طقوسه الشعبية ومنافساته الفريدة.