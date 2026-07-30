كتابان يعودان إلى مكتبة بريطانية بعد أكثر من قرن على استعارتهما

photo 2026 07 30 14 41 06 كتابان يعودان إلى مكتبة بريطانية بعد أكثر من قرن على استعارتهما

لندن-سانا

استعادت مكتبة بريطانية كتابين بعد مرور 116 عاماً على استعارتهما، في واقعة نادرة أعادت تسليط الضوء على قيمة الكتب والروابط التي قد تمتد عبر الأجيال.

ونقلت وكالة يو بي آي الأمريكية أمس الأربعاء، نقلاً عما نشرته مكتبات كونوي على وسائل التواصل الاجتماعي، أن السيد أوسوليفان زار مكتبة لانروست العامة في منطقة كونوي شمال ويلز، وأعاد كتابين كان جده والتر غريفيث أوين قد استعارهما من المكتبة عام 1910.

وأوضحت المكتبة أن أوين خدم خلال الحربين العالميتين، وكان متمركزاً في كونوي أثناء الحرب العالمية الثانية، معربةً عن سعادتها باستقبال الكتابين والتقاط صور مع أوسوليفان، الذي نقل هذه القطعة من تاريخ عائلته إلى المكتبة مجدداً.

وتعد إعادة الكتابين بعد أكثر من قرن من أبرز حالات التأخر في إرجاع الكتب، إذ تحولت الواقعة إلى قصة إنسانية تعكس استمرار الارتباط بالكتب والمكتبات، وأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي عبر الأجيال.

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