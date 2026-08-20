غوغل تطلق قسماً دراسياً مخصصاً للطلاب داخل ‏Gemini

واشنطن-سانا
أطلقت شركة غوغل قسماً دراسياً مخصصاً للطلاب داخل مساعدها الذكي «Gemini»، بالتزامن مع موسم العودة إلى الدراسة، بهدف توفير مجموعة من الأدوات التعليمية التي تساعد الطلاب في البحث والمذاكرة والاستعداد للاختبارات.
ويوفر القسم الجديد بحسب ما أعلنت غوغل على موقعها الرسمي أمس الأربعاء إمكانية إنشاء دفاتر دراسية مخصصة لجمع الأبحاث والمعلومات وتنظيمها، إلى جانب إعداد البطاقات التعليمية «Flashcards» والاختبارات التدريبية، مع تطوير دفاتر الدراسة لتشمل الرسوم البيانية والصور، بما يساعد على تقديم المحتوى التعليمي بصورة أكثر تفاعلاً.
كما يتيح «Gemini» تحليل المناهج الدراسية وإضافة مواعيد الاختبارات والمهام النهائية إلى «تقويم غوغل»، ما يساعد الطلاب على تنظيم جداولهم الدراسية ومتابعة المواعيد المهمة، فيما وسعت الشركة إمكانات أداة «Deep Research» لتعمل مع «Gemini Live»، بما يسمح بإعداد تقارير بحثية متقدمة حول الموضوعات المعقدة ومناقشة نتائجها مع المساعد الذكي صوتياً.
وتتجاوز الأدوات الجديدة مجرد تقديم الإجابات، إذ يمكن لـ«Gemini» مساعدة الطلاب على اكتشاف الأخطاء التي يرتكبونها أثناء حل المسائل، وتقديم إرشادات تساعدهم على فهم أسباب الخطأ وتحسين أسلوب الحل.