غوغل تطلق قسماً دراسياً مخصصاً للطلاب داخل ‏Gemini

واشنطن-سانا‏

أطلقت شركة غوغل قسماً دراسياً مخصصاً للطلاب داخل مساعدها الذكي ‌‏«‏Gemini‏»، بالتزامن مع موسم العودة إلى الدراسة، بهدف توفير مجموعة من ‏الأدوات التعليمية التي تساعد الطلاب في البحث والمذاكرة والاستعداد للاختبارات.‏

ويوفر القسم الجديد بحسب ما أعلنت غوغل على موقعها الرسمي أمس الأربعاء ‏إمكانية إنشاء دفاتر دراسية مخصصة لجمع الأبحاث والمعلومات وتنظيمها، إلى ‏جانب إعداد البطاقات التعليمية «‏Flashcards‏» والاختبارات التدريبية، مع تطوير ‏دفاتر الدراسة لتشمل الرسوم البيانية والصور، بما يساعد على تقديم المحتوى ‏التعليمي بصورة أكثر تفاعلاً.‏

كما يتيح «‏Gemini‏» تحليل المناهج الدراسية وإضافة مواعيد الاختبارات والمهام ‏النهائية إلى «تقويم غوغل»، ما يساعد الطلاب على تنظيم جداولهم الدراسية ومتابعة ‏المواعيد المهمة، فيما وسعت الشركة إمكانات أداة «‏Deep Research‏» لتعمل مع ‌‏«‏Gemini Live‏»، بما يسمح بإعداد تقارير بحثية متقدمة حول الموضوعات المعقدة ‏ومناقشة نتائجها مع المساعد الذكي صوتياً.‏

وتتجاوز الأدوات الجديدة مجرد تقديم الإجابات، إذ يمكن لـ«‏Gemini‏» مساعدة ‏الطلاب على اكتشاف الأخطاء التي يرتكبونها أثناء حل المسائل، وتقديم إرشادات ‏تساعدهم على فهم أسباب الخطأ وتحسين أسلوب الحل.‏