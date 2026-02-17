دراسة بريطانية: الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكري

لندن-سانا

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً غنياً باللحوم الحمراء، يواجهون خطراً أعلى بكثير للإصابة بمرض السكري مقارنة بمن يستهلكون كميات أقل منها.

وبحسب موقع “Science daily” اعتمد الباحثون في تحليلهم على بيانات أكثر من 34 ألف بالغ ضمن المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، حيث درسوا العلاقة بين استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة وانتشار السكري.

وأظهرت النتائج أن الأفراد في أعلى شريحة استهلاك للحوم الحمراء كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكري بنسبة 49% مقارنة بأولئك في أدنى شريحة، حتى بعد تعديل النتائج وفق العمر ومؤشر كتلة الجسم ونمط الحياة والعوامل الغذائية الأخرى.

وبيّنت الدراسة التي نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن كلاً من اللحوم المصنعة، مثل النقانق واللحوم الباردة، واللحوم الحمراء غير المصنعة، ارتبط بزيادة خطر الإصابة، فيما ارتبطت كل حصة إضافية يومية بارتفاع الاحتمال بنسبة 16%.

ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، يُعد مرض السكري سبباً رئيسياً لفقدان البصر الذي يمكن الوقاية منه لدى البالغين في سن العمل، كما يسهم بشكل كبير في الفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتعزز هذه النتائج الأدلة المتزايدة على دور النظام الغذائي في تطور السكري من النوع الثاني، ولا سيما في ظل ما تشير إليه دراسات سابقة حول فوائد النمط الغذائي المتوسطي القائم على الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه وزيت الزيتون، إلى جانب النشاط البدني المنتظم، في خفض خطر الإصابة بالمرض.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 12.1 مليون بالغ في المملكة المتحدة يعانون من السكري أو مقدماته.