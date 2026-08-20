إلغاء مهمة إنقاذ مرصد سويفت التابع لناسا بسبب أعطال في مركبة السحب

واشنطن-سانا

ألغت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” مهمة لإنقاذ مرصد “نيل غيرلز سويفت” بعد تعرض المركبة الفضائية المخصصة لرفع المرصد إلى مدار أعلى لأعطال تقنية تعذر إصلاحها.

وأعلنت شركة “كاتاليست سبيس”، أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن مركبة LINK التي أُطلقت في أوائل تموز الماضي بدأت بالدوران بشكل خارج عن السيطرة بعد وصولها إلى الفضاء، ما حال دون تنفيذ المهمة المقررة، والمتمثلة بالاقتراب من المرصد الموجود على ارتفاع نحو 347 كيلومتراً، والإمساك به ورفعه إلى مدار يبلغ نحو 600 كيلومتر، بهدف إطالة عمره التشغيلي لسنوات.

وأوضحت الشركة أن مهندسيها حاولوا على مدى أسابيع استعادة السيطرة على المركبة، بما في ذلك تحميل برنامج جديد للتحكم في وضعيتها الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك أدى فقط إلى إبطاء دورانها غير المنتظم دون إيقافه.

وقالت “كاتاليست سبيس” و”ناسا” في بيان مشترك: إن استمرار مشكلات التحكم في وضعية المركبة دفعهما إلى استبعاد تنفيذ عملية التقاط مرصد سويفت ورفع مداره.

ويُرجح أن يؤدي فشل المهمة إلى عودة مرصد سويفت، الذي تبلغ قيمته نحو 500 مليون دولار، إلى الغلاف الجوي للأرض بشكل طبيعي واحتراقه في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان المرصد أُطلق عام 2004 لدراسة انفجارات أشعة غاما، وهي من أقوى الانفجارات في الكون، إضافة إلى ظواهر وأجرام كونية أخرى.