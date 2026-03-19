حشرة استوائية تغيّر لونها تدريجياً لتعزيز التمويه في الغابات المطيرة

لندن-سانا

كشف باحثون من جامعة سينت أندروز في اسكتلندا، وجامعة ريدنغ البريطانية، عن ظاهرة لافتة تتعلق بحشرة استوائية قادرة على تغيير لونها بالكامل خلال نحو أسبوعين، بما يعزز قدرتها على التخفي في بيئتها الطبيعية داخل الغابات المطيرة.

وأوضحت الدراسة، التي نشرت في دورية “إيكولوجي” العلمية، أن هذه الحشرة، وهي من الجنادب الشجرية المعروفة باسم “أروتا فستاي” أو “كيتدد” أو “بوش كريكت”، تبدأ حياتها بلون وردي زاهٍ، قبل أن يتحول تدريجياً إلى اللون الأخضر خلال نحو 11 يوماً، لتنسجم مع أوراق النباتات المحيطة بها وتتفادى خطر الافتراس.

وأشار الباحثون إلى أن هذا التغير يرتبط بظاهرة طبيعية تُعرف بـ”الاخضرار المتأخر للأوراق”، حيث تكون الأوراق الجديدة ذات لون وردي أو أحمر قبل أن تتحول إلى الأخضر مع نضوجها، ما يدفع الحشرة إلى محاكاة هذا التحول لضمان استمرار تمويهها.

وبيّن فريق جامعة ريدنغ، الذي تابع الحشرة لمدة 30 يوماً في بيئتها الطبيعية، أن اللون الوردي يبدأ بالتلاشي بعد أربعة أيام، ويكتمل التحول إلى الأخضر في غضون 11 يوماً، لتواصل الحشرة حياتها حتى مرحلة التزاوج قبل أن تموت طبيعياً بعد نحو شهر.

وتعكس هذه الظاهرة تعقيد آليات التكيف لدى الكائنات الحية في الغابات الاستوائية، ودور التغيرات اللونية في تعزيز فرص البقاء ومواجهة المفترسات.