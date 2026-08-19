عداء أمريكي يخوض سباقات الماراثون حافي القدمين

واشنطن-سانا

واصل عداء أمريكي يبلغ من العمر 57 عاماً خوض سباقات الماراثون حافي القدمين، حيث أنهى حتى الآن ستة سباقات، بينها أربعة في مدينة نيويورك، في تجربة غير مألوفة يواصل من خلالها سعيه للتأهل إلى ماراثون بوسطن.

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أول أمس أن جون مازي، من ولاية نيويورك، اعتاد الركض لمسافات طويلة دون حذاء، متجاوزاً الحصى والحفر والحطام، رغم تعرض قدميه أحياناً لإصابات ناجمة عن شظايا الزجاج.

وبدأ مازي ممارسة الجري في سن الـ43 مرتدياً حذاءً رياضياً، لكنه توقف بعد ثلاثة أشهر بسبب آلام في الركبتين، قبل أن يعود إلى ممارسة الجري حافي القدمين بعد سنوات، مشيراً إلى أن آلام الركبتين لم تعد تزعجه.

وتدرج العداء في زيادة المسافات التي يقطعها، إلى أن خاض أول سباق ماراثون له في نيويورك، وأنهى السباق خلال ثلاث ساعات و48 دقيقة، وعلى الرغم من الإصابات والتحديات التي واجهها خلال تدريباته، يواصل مازي الركض حافي القدمين، لافتاً إلى أن الحصى تمثل أحد أصعب الاختبارات لقدميه، وأنه أصيب في إحدى المرات ببثور دموية اضطرته إلى ملازمة الفراش نحو شهر.

ويرى مازي أن تفاعل الناس مع تجربته يمثل جانباً ممتعاً من رحلته، رغم أن بعضهم يصف اختياره الركض دون حذاء بأنه أمر غير مألوف.