دراسة تربط صعوبة تنظيم المشاعر بالأكل العاطفي

مدريد-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة وجود ارتباط بين صعوبة تنظيم المشاعر والميل إلى ما يعرف بـ«الأكل العاطفي»، ولا سيما لدى الأشخاص الذين يلجؤون إلى تناول الطعام استجابة للتوتر أو الحزن أو القلق، بدلاً من الشعور الفعلي بالجوع.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أمس الثلاثاء، نقلاً عن نتائج تحليل تجميعي حديث شارك فيه باحثون من جامعة إقليم الباسك وجامعات إسبانية أخرى، أن الباحثين جمعوا نتائج 40 دراسة شملت 42 عينة مستقلة، بإجمالي 14481 مشاركاً، بلغ متوسط أعمارهم نحو 27 عاماً، وشكلت النساء نحو 68 بالمئة منهم.

وأظهر التحليل وجود ارتباط متوسط بين صعوبة تنظيم المشاعر والأكل العاطفي، ما يشير إلى أن الأشخاص الذين يواجهون صعوبة أكبر في التعامل مع مشاعرهم كانوا أكثر ميلاً إلى تناول الطعام استجابة للحالة النفسية.

وكان هذا الارتباط أكثر وضوحاً عند التعامل مع المشاعر السلبية، في حين لم يظهر ارتباط ذو دلالة إحصائية في الدراسات التي تناولت الأكل استجابة للمشاعر الإيجابية وحدها.

وأوضح الباحثون أن النتائج لا تثبت أن صعوبة تنظيم المشاعر تسبب الأكل العاطفي بشكل مباشر، وإنما تشير إلى وجود علاقة بين العاملين، ما يستدعي الحذر عند تفسير النتائج.

وأشارت الدراسة إلى أن فهم العلاقة بين الحالة النفسية والسلوك الغذائي قد يساعد في تطوير أساليب أكثر فاعلية للتعامل مع الأكل العاطفي، من خلال الجمع بين تحسين العادات الغذائية وتعزيز القدرة على التعامل مع المشاعر والضغوط.

ويُعرّف الأكل العاطفي بأنه تناول الطعام استجابة للحالة النفسية بدلاً من الحاجة الجسدية، وقد يظهر لدى بعض الأشخاص خلال فترات التوتر أو الحزن من خلال زيادة الرغبة في تناول أطعمة معينة، ولا سيما الحلويات والأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.