غوغل تطور ميزة تتيح التحكم في تعليقات الذكاء الاصطناعي بتطبيق Google Health

واشنطن-سانا

تعمل شركة غوغل على تطوير ميزة جديدة في تطبيق Google Health تتيح للمستخدمين التحكم في تعليقات “المدرب الذكي” المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك استجابة لملاحظات عدد من المستخدمين بشأن كثرة الرسائل والنصائح التي تظهر داخل التطبيق.

وذكر موقع 9to5Google التقني أول أمس استناداً إلى تحليل لنسخة تجريبية من تطبيق Google Health نُشر عبر منتدى مجتمع مستخدمي Fitbit، أن غوغل تختبر إعداداً جديداً يسمح بكتم تعليقات المدرب الذكي، بما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في تخصيص تجربة الاستخدام.

وبيّن التحليل أن الإعداد الجديد يتضمن خيارين، الأول “قياسي” ويتيح استمرار عرض جميع تعليقات المدرب واقتراحاته، والثاني “دون رؤى المدرب”، الذي يخفي النصائح والتعليقات المطولة مع الإبقاء على البيانات الصحية الأساسية، مثل الإحصاءات المتعلقة بالنشاط البدني.

وأشار التحليل إلى أن الميزة تأتي بعد شكاوى من مستخدمين رأوا أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي أدى إلى كثرة النصوص التوضيحية على حساب عرض المعلومات الصحية المباشرة، مثل عدد الخطوات وجودة النوم ومستويات النشاط.

ولفت إلى أن الخيار الجديد، وفقاً لما كشفته الشيفرة البرمجية للتطبيق، سيؤثر في الرسائل التي ستظهر مستقبلاً، من دون حذف التعليقات التي سبق عرضها للمستخدم.

وتعتمد خدمة Google Health Premium على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تحليلات صحية واقتراحات مخصصة، فيما يهدف التحديث المرتقب إلى منح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم بطريقة عرض هذه المزايا بما يتناسب مع احتياجاتهم.