روبوت صيني يحقق إنجازاً لافتاً ويتفوق على البشر في نصف ماراثون ببكين

بكين-سانا

شهدت العاصمة الصينية بكين حدثاً تقنياً ورياضياً غير مسبوق، بعدما تمكن روبوت متطور من إنهاء سباق نصف ماراثون متفوقاً على المتسابقين من البشر، في إنجاز يعكس التطور المتسارع في تقنيات الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “CNN” أمس الثلاثاء، فقد أُقيم السباق في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية “بكين إي تاون”، ضمن فعالية مخصصة لاختبارات وتظاهرات الروبوتات البشرية، بمشاركة شركات وجامعات ومؤسسات تقنية، في إطار دعم قطاع الروبوتات في الصين.

وتمكن الروبوت الذي طوّرته علامة الإلكترونيات الصينية “هونر”، من إنهاء السباق خلال 50 دقيقة و26 ثانية، متفوقاً على أفضل الأزمنة البشرية في هذا النوع من السباقات، دون أن يظهر أي مؤشرات على الإجهاد خلال مجريات التحدي.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسار تطوير الروبوتات عالية الأداء، حيث أظهر قدرة على الجمع بين السرعة والدقة في الحركة ضمن بيئة تنافسية واقعية، ما يفتح آفاقاً واسعة لاستخدامات مستقبلية في مجالات متعددة.