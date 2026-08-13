باحثون روس يطورون طلاءً فائق الصلابة لحماية أدوات القطع من الحرارة والتآكل

موسكو-سانا

طور باحثون من الجامعة الوطنية للبحوث متعددة التخصصات في بيرم الروسية طلاءً جديداً لحماية أدوات القطع المستخدمة في ظروف التشغيل القاسية، يتميز بصلادة مرتفعة ومقاومة عالية للحرارة والتآكل، ما قد يسهم في إطالة عمر الأدوات وخفض تكاليف استبدالها.

وذكرت وكالة معلومات النفط والغاز الروسية «ANGI» أمس الأربعاء، أن الطلاء، الذي يحمل اسم «ZrAlN»، يتكون من الزركونيوم والألومنيوم والنيتروجين، وأظهر صلادة تفوق صلادة الفولاذ بعدة مرات، إلى جانب معامل احتكاك منخفض وقدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والأحمال الكبيرة.

واختبر الباحثون ظروفاً مختلفة لإنتاج الطلاء، من خلال تغيير ضغط الغاز ونسبة النيتروجين المستخدمة أثناء عملية الترسيب، وتبين أن أفضل الخصائص تحققت عند استخدام نسبة نيتروجين تبلغ 10 بالمئة.

وأظهرت الاختبارات أن الطلاء سجل صلادة مجهرية بلغت نحو 24 غيغاباسكال، وتمكن من تحمل قوة تتجاوز 70 نيوتن قبل اختراقه والوصول إلى المادة الموجودة تحته، في حين أدى رفع نسبة النيتروجين إلى 40 بالمئة إلى زيادة هشاشته وانفصاله عن السطح.

وأشار الباحثون إلى أن الطلاء الجديد يمكن استخدامه لحماية أدوات القطع المختلفة، بما فيها المثاقب وقواطع التفريز والأدوات المستخدمة في آلات حفر الأنفاق، ما قد يطيل فترة استخدامها ويقلل الحاجة إلى استبدالها، وبالتالي خفض تكاليف التشغيل، وتعزيز كفاءة المعدات الصناعية.

وتسهم هذه التقنية في تعزيز كفاءة الأدوات الصناعية وإطالة عمرها، مع إمكانية الحد من تكاليف التشغيل والصيانة.