تمارين بسيطة تساعد على خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب

برلين-سانا

أكدت الرابطة الألمانية لارتفاع ضغط الدم أن ممارسة تمارين بسيطة ومنتظمة يمكن أن تسهم في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب، مشيرةً إلى أن النشاط البدني لا يتطلب بالضرورة جهداً كبيراً أو استخدام معدات رياضية.

وأفاد موقع دويتشه فيله الألماني، في تقرير نشره أمس الأحد نقلاً عن الرابطة، بأن عدداً من التمارين يمكن ممارستها في المنزل بسهولة، يساعد الانتظام عليها في تنشيط الدورة الدموية وتحسين اللياقة البدنية.

ومن بين هذه التمارين الجلوس والوقوف من على كرسي ثابت، عبر الجلوس ثم الوقوف والعودة إلى الجلوس، وتكرار الحركة من 10 إلى 15 مرة وفق القدرة البدنية، إذ يسهم ذلك في تقوية عضلات الفخذين والأرداف وتنشيط الدورة الدموية.

وبحسب الرابطة يمكن ممارسة تمرين رفع الكعبين بالوقوف مع مباعدة القدمين بعرض الوركين، ثم رفع الكعبين وخفضهما ببطء وبشكل متحكم به، وتكرار الحركة من 15 إلى 20 مرة، ما يساعد على تنشيط عضلات الساقين وتحسين تدفق الدم من الأطراف السفلية.

ويعد تمرين القرفصاء مع الاستناد إلى الحائط من التمارين المفيدة أيضاً، إذ يُسند الظهر إلى الحائط ويُنزل الجسم قليلاً إلى وضعية القرفصاء لبضع ثوانٍ، قبل العودة إلى وضع الوقوف، مع الحفاظ على التنفس الهادئ وتجنب الإجهاد.

ومن التمارين البسيطة كذلك تحريك الكتفين والذراعين، من خلال رفع الذراعين ببطء إلى الأعلى ثم إنزالهما، أو تدوير الكتفين بحركات متحكم بها، وهو تمرين مناسب وخصوصاً للأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة، ويساعد على تخفيف التوتر وتحسين المرونة والحفاظ على النشاط البدني.

ويعد ارتفاع ضغط الدم من المشكلات الصحية الشائعة، وترتبط الإصابة به بعوامل عدة، منها التقدم في العمر والعوامل الوراثية وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني والتوتر المزمن، إضافة إلى الإفراط في تناول الملح والتدخين والكحول وبعض الاضطرابات الاستقلابية.