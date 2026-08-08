انخفاض قياسي في معدل إزالة غابات الأمازون ‏بالبرازيل

برازيليا-سانا
انخفض معدل إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية خلال عام إلى أدنى مستوى له منذ عقد، وفق بيانات رسمية، في أحدث تراجع تشهده المنطقة خلال فترة حكم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وذكرت وكالة فرانس برس اليوم السبت، أن المعهد الوطني لأبحاث الفضاء سجل إزالة 2874 كيلومتراً مربعاً من الغطاء النباتي في أكبر غابة استوائية في العالم، خلال الفترة من آب 2025 إلى تموز 2026، بانخفاض يقارب 37 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة.
وبدأ المعهد تتبع عمليات إزالة الغابات عبر الأقمار الصناعية عام 2016.
وتعهد الرئيس لولا دا سيلفا الذي يسعى إلى الفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقررة في تشرين الأول المقبل، بإنهاء عمليات إزالة الغابات بشكل غير قانوني بحلول عام 2030.
يذكر أن معدلات إزالة الغابات في الأمازون ارتفعت بشكل حاد خلال عهد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، وبلغت ذروتها في عام 2022، عندما تمت إزالة نحو 12500 كيلومتر مربع من الغابات.