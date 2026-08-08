انخفاض قياسي في معدل إزالة غابات الأمازون ‏بالبرازيل

برازيليا-سانا‏

انخفض معدل إزالة الغابات في منطقة الأمازون ‏البرازيلية خلال عام إلى أدنى مستوى له منذ عقد، وفق ‏بيانات رسمية، في أحدث تراجع تشهده المنطقة خلال ‏فترة حكم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا‎.‎

وذكرت وكالة فرانس برس اليوم السبت، أن المعهد ‏الوطني لأبحاث الفضاء سجل إزالة 2874 كيلومتراً ‏مربعاً من الغطاء النباتي في أكبر غابة استوائية في ‏العالم، خلال الفترة من آب 2025 إلى تموز 2026، ‏بانخفاض يقارب 37 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة‎.‎

وبدأ المعهد تتبع عمليات إزالة الغابات عبر الأقمار ‏الصناعية عام 2016‎.

وتعهد الرئيس لولا دا سيلفا الذي يسعى إلى الفوز بولاية ‏جديدة في الانتخابات المقررة في تشرين الأول المقبل، ‏بإنهاء عمليات إزالة الغابات بشكل غير قانوني بحلول ‏عام 2030‎.

يذكر أن معدلات إزالة الغابات في الأمازون ارتفعت ‏بشكل حاد خلال عهد الرئيس البرازيلي السابق جايير ‏بولسونارو، وبلغت ذروتها في عام 2022، عندما تمت‏ إزالة نحو 12500 كيلومتر مربع من الغابات‎.‎