ابتكار غيتار ذكي مزود بإضاءة LED يرشد المبتدئين إلى خطوات العزف

photo 2026 08 06 12 32 02 ابتكار غيتار ذكي مزود بإضاءة LED يرشد المبتدئين إلى خطوات العزف

بانكوك-سانا

كشفت شركة Litejam التايلاندية المتخصصة في تطوير الأدوات الموسيقية الذكية عن غيتار جديد يحمل اسم “Litejam Neo”، يعتمد على نظام إضاءة بتقنية RGB LED مدمج في لوحة الأصابع، بهدف مساعدة المبتدئين على تعلم العزف بطريقة تفاعلية من خلال إرشادات بصرية أثناء التدريب.

وذكر موقع نيو أطلس (New Atlas) في تقرير نشره أول أمس، أن الغيتار مزود بمصابيح LED موزعة على الأوتار ولوحة العزف، تتزامن مع الدروس والأغاني عبر تطبيق مخصص للهواتف الذكية، حيث تستخدم ألواناً مختلفة لتحديد مواضع وضع الأصابع وطريقة العزف، ما يساعد المستخدمين على تعلم الأوتار والمقامات الموسيقية وأنماط الأداء بسهولة أكبر.

وأوضح التقرير أن التطبيق المرافق يوفر دروساً تعليمية متنوعة تشمل تعلم الأوتار والمقامات وأساليب العزف بالأصابع، كما يتيح للمستخدم إنشاء تدريبات خاصة به واستيراد ملفات Guitar Pro، إضافة إلى إمكانية إبطاء المقاطع الموسيقية أو تكرارها بما يتناسب مع مستوى المتدرب.

ويتميز الغيتار بهيكل خفيف الوزن مصنوع من قطعة واحدة من ألياف الكربون، ويضم 21 فريتاً متوسط الحجم، إلى جانب نظام صوتي كهربائي يسمح بتوصيله بمكبرات الصوت أو أجهزة التسجيل، فيما توفر بطاريته القابلة لإعادة الشحن ما يصل إلى ثماني ساعات من التدريب المتواصل.

وأشارت الشركة إلى توفير نماذج أخرى تعتمد نظام التعلم الضوئي ذاته، من بينها Neo Electric المخصص للعزف الكهربائي وNeo Bass لعازفي آلة الباس، لتلبية احتياجات المستخدمين بمختلف مستوياتهم.

ويأتي تطوير هذا الغيتار في إطار توظيف التقنيات الذكية في مجال التعليم الموسيقي، عبر توفير أدوات تدريب تفاعلية تساعد المبتدئين على اكتساب مهارات العزف بصورة أسهل وأكثر فاعلية.

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