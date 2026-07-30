تحديث جديد من غوغل يعزز تجربة استخدام Gemini

واشنطن-سانا

أطلقت شركة غوغل تحديثاً جديداً لتطبيق Gemini يهدف إلى تبسيط تجربة الاستخدام، من خلال تسهيل الوصول إلى أوضاع التفكير المختلفة، إلى جانب إضافة أدوات جديدة لإدارة الإشعارات وتحسين واجهة Gemini Spark على نظام التشغيل أندرويد.

وذكرت غوغل في تدوينة نشرتها على مدونتها الرسمية اليوم الخميس، أن التحديث يتضمن إلغاء خيار “التفكير القياسي” بوصفه خياراً مستقلاً ضمن قائمة أوضاع التفكير، ليصبح الوضع الافتراضي للتطبيق، فيما أُضيف خيار “التفكير الموسع” مباشرة إلى القائمة، بما يقلل عدد الخطوات اللازمة للوصول إليه وييسر استخدام المزايا المعتمدة على التحليل المتقدم.

وأضافت الشركة أدوات جديدة تتيح للمستخدمين إدارة إشعارات التطبيق بصورة أكثر مرونة، من خلال التحكم بشكل مستقل في فئات التنبيهات المختلفة، مع إمكانية إيقاف أي فئة دون التأثير في بقية الإشعارات، على أن تبقى جميع الفئات مفعلة افتراضياً عند وصول التحديث.

وشملت التحسينات إعادة تصميم واجهة Gemini Spark، إذ أصبحت تبويبات التنقل الرئيسية، مثل “الكل” و”المجدولة” و”تحتاج إلى إدخال” و”قيد التنفيذ” و”مكتملة”، تظهر في أعلى الشاشة، كما استُبدل زر القائمة السابق بزر مخصص للبحث عن المهام، بما يسهل التنقل بين الوظائف المختلفة.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود غوغل المتواصلة لتطوير خدمات Gemini وتحسين تجربة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى أن موعد إتاحة المزايا الجديدة قد يختلف بحسب نوع الجهاز والمنطقة الجغرافية والحساب المستخدم.