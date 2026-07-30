أداة جديدة من أدوبي تقدم ملاحظات فنية لتحسين جودة الصور

واشنطن-سانا

تواصل شركة أدوبي الأمريكية المتخصصة في تطوير أدوات التصميم والإبداع الرقمي، توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في أدواتها الإبداعية، عبر تطوير ميزة جديدة تساعد المستخدمين على تقييم صورهم وتحليل عناصرها الفنية، بدلاً من الاكتفاء بتعديلها أو تحسينها بعد التقاطها.

وذكر موقع تك كرانش التقني أول أمس، أن الميزة التجريبية الجديدة ضمن تطبيق Project Indigo تحمل اسم Photo Guidance، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور وتقديم ملاحظات واقتراحات فنية تساعد المستخدمين على تحسين مهاراتهم في التصوير.

وتحلل الأداة الصورة من جوانب متعددة، تشمل التكوين، والإضاءة، ودرجة التعريض، وتوزيع الألوان، وتوجيه عين المشاهد داخل المشهد، إضافة إلى التأثير البصري والعاطفي للصورة، قبل تقديم ملاحظات مكتوبة تشبه توجيهات مدرب تصوير محترف.

ولا تقتصر وظيفة الميزة على تقييم الصور بعد التقاطها، بل تقدم اقتراحات لتحسين عملية التصوير نفسها، مثل تغيير زاوية الالتقاط، أو تعديل موضع الكاميرا، أو تحسين الإضاءة، أو إعادة ترتيب العناصر داخل الإطار للحصول على صورة أكثر توازناً.

كما تتيح الأداة توصيات لاستخدام بعض أدوات Adobe Lightroom لتحسين الصور الموجودة، بدلاً من إعادة التقاطها، ما يوفر للمستخدمين خيارات متعددة للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وتأتي Photo Guidance ضمن حزمة AI Playground في تطبيق Project Indigo، التي تضم أدوات أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل إزالة العناصر غير المرغوبة من الصور، وإنشاء تأثيرات عمق المجال، وتطبيق أنماط فنية مختلفة، وتحرير الصور عبر الأوامر النصية.

وأوضحت أدوبي أن هذه المزايا لا تعتمد حالياً على نموذجها الخاص Adobe Firefly، بل تستخدم في النسخة التجريبية نموذج Nano Banana المطور من غوغل، مع إمكانية تغيير النموذج المستخدم مستقبلاً وفق نتائج الاختبارات وتفاعل المستخدمين.

وتختبر أدوبي الميزة حالياً على نطاق محدود لمستخدمي تطبيق Project Indigo على هواتف آيفون ضمن الإصدار 1.1، تمهيداً لتقييم الأداء وجمع الملاحظات قبل توسيع إتاحتها، في إطار سباق متزايد بين شركات التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي في أدوات التصوير والتحرير الرقمي.