تحديث جديد من Instapaper يعزز تجربة القراءة بميزات الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة Instapaper الأمريكية المتخصصة في خدمات حفظ المقالات وقراءتها لاحقاً تحديثاً شاملاً لتطبيقها يتضمن إعادة تصميم الموقع الإلكتروني وتطوير تطبيق الهواتف الذكية، إلى جانب إضافة ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين تجربة المستخدمين في حفظ المقالات وقراءتها والاستماع إليها عبر مختلف الأجهزة.

وذكرت الشركة عبر قنواتها الرسمية اليوم الخميس، أن التحديث يشمل إعادة بناء الموقع الإلكتروني بالكامل، وتحسين أدوات إدارة المقالات، وإطلاق إصدار جديد من تطبيق Instapaper 10 لهواتف آيفون، إضافة إلى توسيع إتاحة ميزة AI Voices لتحويل النصوص إلى كلام باستخدام أصوات أكثر طبيعية على أجهزة أندرويد.

وأوضحت الشركة أن الموقع الجديد يوفر واجهة قراءة محسنة تعتمد نظام الأعمدة الثلاثة على الشاشات الكبيرة، ما يتيح للمستخدم تصفح قائمة المقالات وقراءة المحتوى في الوقت نفسه، مع إمكانية العودة إلى التصميم التقليدي، فضلاً عن إضافة أدوات جديدة لإدارة المقالات واختصارات لوحة مفاتيح تساعد في الأرشفة وإضافة الوسوم وتنظيم المحتوى.

وأشارت Instapaper إلى أن النسخة الجديدة من الموقع تتميز بأداء أفضل مقارنة بالإصدار السابق، مع استمرار إتاحة النسخة القديمة لفترة انتقالية حتى نهاية عام 2026، لمنح المستخدمين وقتاً للتكيف مع التصميم الجديد.

وشهد تطبيق Instapaper 10 على أجهزة آيفون إعادة تصميم واسعة شملت تحسين واجهة الاستخدام، وإضافة خيارات جديدة لترتيب المجلدات والوسوم، وخطوط قراءة إضافية، وأدوات تسهل متابعة المقالات المحفوظة وإدارتها.

كما طورت الشركة نظام تحويل النص إلى كلام، ووسعت توفر ميزة AI Voices لمستخدمي أندرويد بعد طرحها سابقاً على أجهزة آيفون، بما يتيح الاستماع إلى المقالات بأصوات أكثر واقعية أثناء التنقل أو القيام بالمهام اليومية.

ويأتي هذا التحديث في إطار توجه متزايد نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات القراءة الرقمية، لتوفير وسائل أكثر سهولة ومرونة لحفظ المحتوى والوصول إليه والاستفادة منه عبر مختلف المنصات.