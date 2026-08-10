باحثون روس يطورون خميرة طبيعية لإبطاء تعفن الخبز وإطالة صلاحيته

موسكو-سانا

طور باحثون في معهد أبحاث صناعة الخبز في روسيا نوعاً جديداً من الخميرة يعتمد على كائنات دقيقة ذات خصائص مضادة للفطريات، بهدف الحد من الفساد الميكروبي وإطالة مدة صلاحية الخبز، في خطوة قد تسهم في تقليل الاعتماد على المواد الحافظة الكيميائية والحد من هدر المخبوزات.

وذكرت مجلة «Food Processing Industry» المتخصصة في تكنولوجيا الصناعات الغذائية، في عددها الصادر خلال تموز 2026، أن الباحثين اختاروا سلالات من بكتيريا حمض اللاكتيك وبكتيريا حمض البروبيونيك، وهي كائنات دقيقة توجد بصورة طبيعية في العديد من الأغذية المخمرة، وتتميز بقدرتها على إنتاج مواد مضادة للفطريات، من بينها الأحماض العضوية التي تساعد على إبطاء نمو العفن.

وأوضح الباحثون أن منتجات الخبز والمخبوزات تعد من الأغذية المعرضة للفساد الميكروبي نتيجة نمو البكتيريا والخمائر والفطريات العفنية، ولذلك تستخدم صناعة الأغذية مواد حافظة، من بينها حمضا البروبيونيك والسوربيك، للحد من نمو العفن وإطالة مدة الصلاحية.

وفي إطار تطوير الخميرة الجديدة، أجرى الباحثون مجموعة من الدراسات لاختيار سلالات بكتيرية تتمتع بخصائص مناسبة لعمليات إنتاج الخبز، وأظهرت السلالات المختارة قدرة على الحد من نمو الكائنات الدقيقة المسببة لتلف المخبوزات.

وقالت أوليسيا سافكينا، نائبة مدير التطوير في معهد أبحاث صناعة الخبز: إن بكتيريا حمض اللاكتيك والبروبيونيك تتمتع بتاريخ طويل من الاستخدام الآمن في صناعة الأغذية، كما تنتج مركبات يمكن أن تحد من نمو الفطريات.

وأضافت أن استخدام الخميرة الجديدة يساعد على إبطاء عملية الفساد الميكروبي، ويمكن أن يسهم في إطالة مدة صلاحية المخبوزات بنحو 3 إلى 7 أيام، مع الحفاظ على جودتها، مشيرةً إلى أن حمض البروبيونيك يتراكم بصورة طبيعية في الخبز أثناء عملية التخمير.

وبحسب الباحثين، فإن كمية حمض البروبيونيك الناتجة باستخدام هذه التقنية تبقى ضمن المستويات الموصى بها، ما يجعلها خياراً محتملاً للحد من نمو العفن دون الاعتماد بصورة كبيرة على المواد الحافظة المضافة.

وقد تساعد هذه التقنية الجديدة في تقليل هدر الخبز، ولا سيما الناتج عن تلف المخبوزات قبل استهلاكها، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية التي تحتوي على كميات أقل من المواد الحافظة والإضافات الصناعية.