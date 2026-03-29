ميتا تطلق نظارات ذكية مخصّصة لمستخدمي العدسات الطبية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا عزمها طرح طرازين جديدين من نظارات “راي بان” الذكية خلال الأيام المقبلة، مخصّصين للأشخاص الذين يستخدمون النظارات الطبية، في خطوة توسّع خيارات المستخدمين ضمن فئة الأجهزة القابلة للارتداء.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن النظارات الجديدة التي تأتي بتصميمين مستطيل ودائري، ستُطرح بشكل أساسي عبر منافذ بيع النظارات الطبية التقليدية، بالتعاون مع شركة إيسيلور لوكسوتيكا، لتكون هذه المرة الأولى التي تُقدّم فيها الشركتان نظارات ذكية مهيّأة للعدسات الطبية.

وأوضحت الوكالة أن هذه الطرازات لا تُعد جيلاً جديداً من نظارات ميتا، لكنها تمثل توسيعاً للخيارات الحالية، بعد النجاح الذي حققته الشركة في الإصدارات السابقة، ومنها نظارة “ميتا راي بان ديسبلاي” المزودة بشاشة مدمجة.

ويأتي هذا التوجّه في إطار جهود ميتا لتوسيع تقنيات الواقع المعزز والأجهزة القابلة للارتداء، بما يلبي احتياجات فئات أوسع من المستخدمين، ويتيح دمج التكنولوجيا الحديثة في الحياة اليومية بسهولة وراحة أكبر.