موظفو سامسونغ يتوصلون لاتفاق مع الإدارة للحصول ‏على مكافآت ضخمة لتفادي الإضراب

سيئول-سانا‏

وافق أعضاء نقابة عمال شركة “سامسونغ إلكترونيكس” ‏الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، على اتفاق مع الإدارة ‏يضمن لهم ‏مكافآت سنوية ضخمة، وذلك بعد التهديد ‏بإضراب واسع في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي عالمياً ‏والذي يُسهم في ارتفاع ‏أرباح شركة صناعة الرقائق ‏الكورية‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس عن النقابة، وهي أكبر نقابة ‏عمالية في سامسونغ، قولها في بيان: إنّ أكثر من 73% ‏من أعضائها ‏أيدوا الاتفاق في تصويت إلكتروني استمر ‏ستة أيام، ويعني هذا أن نحو 78 ألف موظف من أصل ‌‏125 ألف عامل محلي ‏في الشركة مؤهلون للحصول ‏على مكافأة تُقدر بنحو 370 ألف دولار هذا العام، استناداً ‏إلى تقديرات السوق للأرباح ‏التشغيلية السنوية‎.‎

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد خلاف استمر لخمسة أشهر ‏وجهود وساطة حكومية، لتفادي إضراب كان سيستمر ‌‏18 يوماً، ما ‏أثار مخاوف بشأن تأثيره على اقتصاد كوريا ‏الجنوبية وعلى إمدادات الرقائق العالمية‎.‎

وبموجب اتفاقية النقابة الممتدة لعشر سنوات، والمرتبطة ‏بأهداف أداء طموحة ستبلغ المكافآت السنوية لموظفي ‏قسم أشباه ‏الموصلات 10,5% من أرباحهم التشغيلية، ‏وسيتم دفع هذه المكافآت على شكل أسهم، بالإضافة إلى ‌‏1,5% نقدا‌‌‎.‎

وهذه هي المرة الثانية التي توافق فيها شركة كورية ‏جنوبية كبرى “كتابة” على منح مكافآت لبعض موظفيها ‏بنسبة مئوية ‏ثابتة من الأرباح التشغيلية، في تحد ‏للممارسة المعتادة التي تقضي بحساب المكافآت بعد دفع ‏ضرائب الشركات‎.‎