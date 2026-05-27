موظفو سامسونغ يتوصلون لاتفاق مع الإدارة للحصول ‏على مكافآت ضخمة لتفادي الإضراب

وافق أعضاء نقابة عمال شركة “سامسونغ إلكترونيكس” الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، على اتفاق مع الإدارة يضمن لهم مكافآت سنوية ضخمة، وذلك بعد التهديد بإضراب واسع في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي عالمياً والذي يُسهم في ارتفاع أرباح شركة صناعة الرقائق الكورية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن النقابة، وهي أكبر نقابة عمالية في سامسونغ، قولها في بيان: إنّ أكثر من 73% من أعضائها أيدوا الاتفاق في تصويت إلكتروني استمر ستة أيام، ويعني هذا أن نحو 78 ألف موظف من أصل 125 ألف عامل محلي في الشركة مؤهلون للحصول على مكافأة تُقدر بنحو 370 ألف دولار هذا العام، استناداً إلى تقديرات السوق للأرباح التشغيلية السنوية.
وتم التوصل إلى الاتفاق بعد خلاف استمر لخمسة أشهر وجهود وساطة حكومية، لتفادي إضراب كان سيستمر 18 يوماً، ما أثار مخاوف بشأن تأثيره على اقتصاد كوريا الجنوبية وعلى إمدادات الرقائق العالمية.
وبموجب اتفاقية النقابة الممتدة لعشر سنوات، والمرتبطة بأهداف أداء طموحة ستبلغ المكافآت السنوية لموظفي قسم أشباه الموصلات 10,5% من أرباحهم التشغيلية، وسيتم دفع هذه المكافآت على شكل أسهم، بالإضافة إلى 1,5% نقدا.
وهذه هي المرة الثانية التي توافق فيها شركة كورية جنوبية كبرى “كتابة” على منح مكافآت لبعض موظفيها بنسبة مئوية ثابتة من الأرباح التشغيلية، في تحد للممارسة المعتادة التي تقضي بحساب المكافآت بعد دفع ضرائب الشركات.