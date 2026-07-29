دراسة: القهوة المفلترة قد تسهم في إبطاء الشيخوخة البيولوجية

بكين-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون في جامعة تشونغتشينغ الطبية الصينية وجود ارتباط بين طريقة تحضير القهوة ومؤشرات الشيخوخة البيولوجية، مشيرة إلى أن تناول القهوة المفلترة قد يرتبط بانخفاض معدل الشيخوخة البيولوجية مقارنة بالقهوة سريعة التحضير.

وذكرت شبكة سكاي نيوز أول أمس، أن الدراسة، المنشورة في npj Science of Food العلمية استندت إلى تحليل بيانات صحية لـ49 ألفاً و414 شخصاً بالغاً، بهدف استقصاء العلاقة بين أنماط استهلاك القهوة والتغيرات المرتبطة بالشيخوخة البيولوجية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يفضلون القهوة المفلترة سجلوا معدلات أقل لتسارع الشيخوخة البيولوجية، في حين ارتبط استهلاك القهوة سريعة التحضير بمعدلات أعلى، ولا سيما لدى الأشخاص الذين يتناولون أكثر من ثلاثة أكواب يومياً.

ورجح الباحثون أن تعود هذه الفروقات إلى اختلاف طريقة معالجة القهوة ومكوناتها، موضحين أن القهوة المفلترة قد تحتوي على مستويات أعلى من مركبات، من بينها حمض الكلوروجينيك، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات وتأثيراته المحتملة في تحسين عمليات الأيض.

وأشار الباحثون إلى أن الزيادة المرتبطة باستهلاك القهوة سريعة التحضير كانت محدودة، إذ تراوحت بين 0.1 و0.2 سنة في العمر البيولوجي للفرد، إلا أن هذه الفروق قد تكتسب أهمية عند تقييمها على مستوى السكان.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين نوع القهوة والشيخوخة البيولوجية، نظراً إلى أن الدراسة رصدية، لافتين إلى أن عوامل أخرى، مثل نمط الحياة والوضع الاجتماعي والاقتصادي، قد تؤثر في النتائج.

والشيخوخة البيولوجية هي مقياس يعكس الحالة الفعلية لصحة الجسم ووظائفه، وقدرته على مقاومة الأمراض، بصرف النظر عن العمر الزمني.