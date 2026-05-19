شركة “بي واي دي” الصينية تطلق طرازاً مطوراً من سياراتها الفاخرة

بكين-سانا

أطلقت شركة “بي واي دي” الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية اليوم الإثنين طرازاً مطوراً من سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات، الصادرة تحت العلامة التجارية الفاخرة “دينزا”، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتعزيز حضورها في سوق السيارات الفاخرة ورفع معدلات ربحيتها عالمياً.

ونقلت رويترز عن المدير العام لعلامة “دينزا” التجارية لي وي قوله في تصريح: “إن الطراز المطور يقدم أكثر من 100 تحسين تكنولوجي وهندسي، تبرز من بينها زيادة مدى البطارية وقدرة الشحن السريع”، لافتاً إلى أن الشركة وضعت هذه الميزات لتمثل معياراً جديداً في قطاع صناعة السيارات الكهربائية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه شركات صناعة السيارات الصينية الاستحواذ على حصص سوقية متزايدة في قطاع السيارات الفاخرة بأكبر سوق للسيارات في العالم، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والابتكارات المتطورة التي باتت تحظى بأفضلية متنامية لدى المستهلكين الأثرياء على حساب الطرازات التقليدية ألمانية الصنع.

يشار إلى أن الصين تتصدر المشهد العالمي في قطاع صناعة السيارات الكهربائية والذكية، مستندة إلى بنية تحتية متطورة وتفوق تكنولوجي في صناعة البطاريات وسلاسل الإمداد، الأمر الذي مكن شركاتها من كسر احتكار الشركات الغربية الكبرى للأسواق وحصص السيارات الفاخرة، والتحول نحو قيادة قطاع النقل النظيف في العالم.