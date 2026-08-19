تيك توك تطور خدمة جديدة لتحويل الأموال عبر الرسائل الخاصة

واشنطن-سانا

تعمل منصة «تيك توك» على تطوير ميزة تتيح للمستخدمين إرسال الأموال واستقبالها مباشرة عبر الرسائل الخاصة، في خطوة قد توسع خدمات المنصة لتشمل التحويلات المالية بين الأفراد.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أمس الثلاثاء، أن مراجعة للشفرة البرمجية للإصدار الحالي من تطبيق «تيك توك» على أجهزة آيفون في الولايات المتحدة كشفت مؤشرات على تطوير الميزة، التي تتيح لمتلقي الأموال الضغط على خيار «قبول» لإتمام عملية التحويل، مع إمكانية إرفاق رسالة مع المبلغ المرسل.

وتعتمد الميزة المرتقبة، في حال إطلاقها، على خدمة «TikTok Pay» التابعة للمنصة، والمستخدمة حالياً في بعض دول جنوب شرق آسيا لإتمام عمليات الشراء عبر خدمة «TikTok Shop».

ورغم ظهور مؤشرات على تطوير الخدمة، أكدت «تيك توك» أن الميزة لا تخضع للاختبار حالياً، ما يشير إلى أنها لا تزال في مرحلة مبكرة من التطوير، ولا تتوافر معلومات مؤكدة حول موعد إطلاقها أو إمكانية إتاحتها للمستخدمين على نطاق واسع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه «تيك توك» إلى توسيع خدماتها خارج نطاق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، إذ طورت المنصة خلال السنوات الماضية خدمات عدة، من بينها التجارة الإلكترونية عبر «TikTok Shop» وخدمات البحث واكتشاف الأماكن المحلية.