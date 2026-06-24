توثيق أكبر هجرة لسمكة “قارا عسير” في السعودية يكشف سلوكاً فريداً في الأودية الجبلية

الرياض-سانا

وثّق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية أكبر هجرة جماعية معروفة لسمكة “قارا عسير” في حوض وادي تربة غرب البلاد، في تسجيل علمي جديد يُسهم في تعزيز فهم سلوك أسماك المياه العذبة المتوطنة ودعم الجهود الرامية لحماية موائلها الطبيعية ومسارات هجرتها.

وحسب ما أوردته وكالة واس أمس الثلاثاء، أوضح المركز أن هذا التوثيق جاء خلال مسوحات ميدانية دورية أُجريت في المياه العذبة عقب انتهاء موسم الأمطار وبداية موسم الجفاف، حيث رُصدت تجمعات كبيرة من أسماك “قارا عسير” وهي تتحرك بشكل جماعي ومتزامن باتجاه منابع الأودية.

وبيّن المركز أن فرق البحث سجلت سلوكاً لافتاً للأسماك أثناء هجرتها، إذ شوهدت وهي تتسلق الجدران الصخرية الرطبة القريبة من الشلالات وخارج مجرى المياه الرئيسي، ضمن مناطق الرذاذ، في محاولة لتجاوز التيارات القوية وتفادي الانجراف، وهو سلوك يُعد نادراً في مثل هذه الأنواع.

وأكد المركز أن هذا التوثيق يضيف بعداً علمياً جديداً لفهم سلوك هذا النوع المتوطن، من خلال الكشف عن أنماط حركته في البيئات الجبلية وربطها بتوزيعه الجغرافي ودوره البيئي في المنظومة المائية للأودية.

وتُصنّف سمكة “قارا عسير” ضمن أسماك المياه العذبة القاعية المتوطنة في المملكة، حيث تنتشر في الأنظمة المائية المرتبطة بالأودية المنحدرة من مرتفعات عسير باتجاه وادي الدواسر، بما يشمل أحواض وادي تربة ووادي رنية ووادي بيشة، ضمن نطاق جغرافي يُقدّر بنحو 500 كيلومتر مربع.

وتلعب هذه السمكة دوراً بيئياً مهماً في الحفاظ على التوازن داخل الأودية والبرك الصخرية، لاعتمادها على الطحالب والمواد العضوية الملتصقة بالصخور في غذائها، ما يسهم في ضبط النمو الطحلبي داخل هذه النظم المائية الحساسة.