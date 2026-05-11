“آبل” تطور ميزة ذكاء اصطناعي في “سفاري” لتنظيم علامات التبويب تلقائياً

واشنطن-سانا

تعتزم شركة Apple إضافة ميزة جديدة إلى متصفحها “سفاري”، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم علامات التبويب بشكل تلقائي ضمن مجموعات، في خطوة تهدف إلى معالجة مشكلة تكدس الصفحات المفتوحة لدى المستخدمين.

ووفق ما نقل موقع “ديجيتال تريندز” عن وكالة “بلومبرغ” أمس الأحد، فإن الميزة الجديدة لا تزال قيد الاختبار ضمن أنظمة “آي أو إس” و”آيباد أو إس” و”ماك أو إس”، وستعتمد على تطوير نظام “مجموعات علامات التبويب” الحالي في “سفاري”، الذي يتيح حالياً تنظيم الصفحات يدوياً بحسب الاستخدام، مثل العمل أو السفر أو غيرها، إلا أن الإصدار القادم سيقوم بهذه المهمة بشكل آلي استناداً إلى موضوعات التصفح وسلوك المستخدم.

وبحسب المعلومات المتداولة، سيظهر خيار جديد داخل المتصفح يحمل اسم “تنظيم علامات التبويب”، حيث سيقوم النظام، عند تفعيله، بتجميع الصفحات المفتوحة تلقائياً ضمن مجموعات موضوعية، دون الحاجة إلى تدخل المستخدم أو إعادة تسمية المجموعات يدوياً، مع استمرار المتصفح في تحديث هذا التنظيم بشكل ديناميكي أثناء الاستخدام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات “آبل” لتحسين تجربة الاستخدام اليومية عبر إدماج أدوات ذكاء اصطناعي عملية داخل تطبيقاتها، بما يسهم في تبسيط إدارة التصفح، وتخفيف الفوضى الناتجة عن تعدد علامات التبويب، وهو ما شكّل تحدياً للمستخدمين في مختلف المنصات.