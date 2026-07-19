OpenAI تطلق تحديثاً جديداً لتطبيق ChatGPT على أجهزة الكمبيوتر

واشنطن-سانا

أطلقت شركة OpenAI تحديثاً جديداً لتطبيق ChatGPT المخصص لأجهزة الكمبيوتر، بهدف تحسين تجربة الاستخدام ومعالجة الملاحظات التي أبداها المستخدمون بعد إعادة تصميم التطبيق ودمج عدد من أوضاع الاستخدام ضمن واجهة موحدة.

ووفقاً لما أعلنته شركة OpenAI تضمن التحديث إعادة عدد من الميزات التي طالب بها المستخدمون، أبرزها إعادة عرض سجل المحادثات والمشروعات في الشريط الجانبي، بما يتيح الوصول السريع إلى المحادثات السابقة ومتابعة الأعمال الجارية بسهولة.

وأضافت الشركة إمكانية مزامنة سجل المحادثات والعمل بين تطبيق سطح المكتب وإصدار الويب وتطبيقات الهواتف الذكية، ما يسمح للمستخدمين بمواصلة أعمالهم من أجهزة مختلفة، مع بقاء المهام المحلية المحفوظة على جهاز الكمبيوتر ضمن الجهاز نفسه وعدم مزامنتها.

كما شمل التحديث إضافة زر مخصص للتنقل السريع بين وضع الدردشة ووضع العمل، إلى جانب تصميم أكثر توافقاً مع واجهة ChatGPT على الويب والهواتف المحمولة، بهدف توفير تجربة استخدام موحدة عبر مختلف المنصات.

وجاءت هذه التحسينات بعد ملاحظات من المستخدمين بشأن التغييرات التي طرأت على واجهة التطبيق، حيث أكدت OpenAI أنها ستواصل تطوير ChatGPT وإطلاق تحديثات دورية استناداً إلى آراء المستخدمين واحتياجاتهم.

وأصبح التحديث متاحاً لمستخدمي تطبيق ChatGPT على أجهزة الكمبيوتر، بما في ذلك أصحاب الحسابات المجانية، بعد تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار.