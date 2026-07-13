أطباء أمريكيون يستخدمون مشروباً غازياً لعلاج كتلة هضمية نادرة

واشنطن-سانا

نجح أطباء في الولايات المتحدة بعلاج كتلة هضمية نادرة داخل معدة مريضة باستخدام مشروب غازي، في حالة طبية أظهرت إمكانية اللجوء إلى وسائل علاجية غير جراحية في بعض الحالات المحددة.

وذكر موقع «يونيلاد تيك» اليوم الاثنين، أن أطباء في مستشفى «بريغهام آند ويمنز» بمدينة بوسطن عالجوا سيدة تبلغ من العمر 67 عاماً كانت تعاني آلاماً في البطن وغثياناً وقيئاً متكرراً، حيث كشفت الفحوصات وجود كتلة صلبة من بقايا الطعام داخل معدتها، يُعتقد أن تكوّنها ارتبط باستخدامها دواء سيماجلوتيد لعلاج السكري.

وأوضح التقرير أن الفريق الطبي قرر تجربة علاج محافظ قبل اللجوء إلى الجراحة، باستخدام كميات من مشروب كوكا كولا دايت، نظراً لاحتوائه على أحماض وثاني أكسيد الكربون، اللذين قد يساعدان في تفتيت الكتل الليفية داخل المعدة.

وأشار إلى أن المريضة لم تستكمل الكمية المقررة من المشروب، إلا أن الفحوصات اللاحقة أظهرت اختفاء الكتلة وتحسن الأعراض، مع استعادة شهيتها للطعام وتحسن حالتها الصحية.

وأكد الأطباء أن استخدام المشروبات الغازية في مثل هذه الحالات لا يعد علاجاً عاماً، وإنما قد يكون خياراً مناسباً لبعض المرضى بعد تقييم طبي دقيق، ولا يغني عن التدخل الطبي المتخصص عند الحاجة.

وتعرف هذه الكتل باسم «البازهر»، وهي تجمعات صلبة من بقايا الطعام أو الألياف النباتية داخل الجهاز الهضمي، وتعد من الحالات النادرة التي تُشخَّص في نسبة محدودة من فحوصات المنظار.