دراسة: اختبار تنفس بسيط قد يساعد في الكشف المبكر ‏عن أمراض القلب

موسكو-سانا‏

أظهرت دراسة علمية حديثة أن تحليل هواء الزفير بعد ‏بذل مجهود بدني قد يشكل وسيلة واعدة للمساعدة في ‏الكشف المبكر عن مرض القلب الإقفاري، وذلك من ‏خلال رصد التغيرات في المركبات العضوية المتطايرة ‏الناتجة عن ضعف تدفق الدم إلى عضلة القلب، باستخدام ‏تقنيات التعلم الآلي‎.‎

ووفقاً لما أورده موقع سبوتنيك، استناداً إلى دراسة نشرت مؤخراً و‏أجراها باحثون في جامعة سيتشينوف الطبية في روسيا، ‏تمكنت خوارزميات التعلم الآلي من تحديد نحو 77 بالمئة ‏من حالات نقص تروية عضلة القلب المؤكدة، وذلك عبر ‏تحليل التغيرات الكيميائية في هواء الزفير بعد التمارين ‏البدنية‎.‎

وأوضح الباحثون أن ضعف تدفق الدم إلى عضلة القلب ‏يؤدي إلى تغيرات في التركيب الكيميائي لهواء الزفير، ‏وهو ما يمكن الاستفادة منه لتطوير وسيلة تشخيصية غير ‏جراحية وسهلة الاستخدام، تسهم في تحديد الأشخاص ‏الذين قد يحتاجون إلى فحوصات قلبية أكثر تفصيلاً‎.‎

وأشاروا إلى أن هذا الأسلوب لا يزال في مراحله ‏البحثية، ولا يعد بديلاً عن وسائل التشخيص التقليدية، مثل ‏تخطيط القلب والفحوصات التصويرية وتحاليل الدم، إلا ‏أنه قد يعزز دقة التقييم الأولي ويسهم في تحسين فرص ‏الكشف المبكر عن المرض‎.‎

ويُعد مرض القلب الإقفاري من أكثر أمراض القلب ‏شيوعاً، وينجم عن تضيق أو انسداد الشرايين التاجية، ما ‏يقلل وصول الدم والأكسجين إلى عضلة القلب، وقد ‏تتفاوت أعراضه بين ألم الصدر وضيق التنفس، فيما قد ‏لا تظهر أي أعراض واضحة لدى بعض المرضى، ‏الأمر الذي يجعل التشخيص المبكر عاملاً أساسياً في الحد ‏من مضاعفاته‎.‎