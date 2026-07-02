غوغل تطلق أداة ذكاء اصطناعي جديدة لتوليد الصور بسرعة وتكلفة منخفضة

واشنطن-سانا

كشفت شركة غوغل عن إصدار جديد من نموذجها لتوليد الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعي، يتميز بسرعة فائقة وتكلفة منخفضة مقارنة بالإصدارات السابقة.

ونقل موقع “تك كرانش” المتخصص في التكنولوجيا أول أمس عن غوغل، أن الإصدار الجديد “نانو بنانا 2 لايت” يتمتع بسرعة عالية في توليد الصور، مع خفض ملحوظ في التكلفة، ما يجعله مناسباً للمصممين والمطورين الذين يحتاجون إلى إنتاج كميات كبيرة من المحتوى البصري بكفاءة وسرعة.

ويهدف الإصدار الجديد إلى تلبية متطلبات العمل التي تعتمد على إنتاج كثيف للمحتوى البصري، مع الحفاظ على جودة عالية، الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع في مجالات الإنتاج الإعلاني وصناعة المحتوى التسويقي.

ويأتي هذا الإطلاق في ظل استمرار تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، رغم الجدل المتزايد حول الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، في وقت تواصل فيه غوغل الاستثمار في هذه التقنيات بوصفها جزءاً أساسياً من صناعة المحتوى الرقمي.