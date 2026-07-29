دراسة: معظم أغذية الأطفال الصغار فائقة المعالجة ولا تلبي معايير التغذية العالمية

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن معظم المنتجات الغذائية المخصصة للأطفال الصغار تُعد من الأغذية فائقة المعالجة، فيما لا يستوفي نحو نصفها واحداً على الأقل من معايير التغذية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، ما يثير مخاوف بشأن تأثيرها في صحة الأطفال وعاداتهم الغذائية على المدى البعيد.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي أمس الثلاثاء، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة تكساس في أوستن بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للتغذية، وعُرضت نتائجها خلال مؤتمر Nutrition 2026، شملت تحليل 2783 منتجاً غذائياً مخصصاً للأطفال بين 6 و36 شهراً، جُمعت من 21 متجراً في ولاية تكساس.

وأظهرت النتائج أن 81 بالمئة من المنتجات المصنفة كانت من الأغذية فائقة المعالجة، بينما أخفق 49 بالمئة منها في استيفاء معيار غذائي واحد على الأقل من معايير منظمة الصحة العالمية، نتيجة احتوائها على مستويات مرتفعة من السكر أو الصوديوم أو الدهون أو السعرات الحرارية.

وبيّن الباحثون أن أكثر من ربع المنتجات تجاوز الحدود الموصى بها للصوديوم، في حين احتوى 17 بالمئة منها على كميات مرتفعة من السكر، كما لم تستوفِ منتجات أخرى المعايير المتعلقة بنسبة الدهون أو كثافة الطاقة.

وأكدت الباحثة إيرين هدسون من جامعة تكساس أن كثيراً من الآباء يفترضون أن المنتجات المخصصة للأطفال تلتزم تلقائياً بالمعايير الغذائية المناسبة، إلا أن نتائج الدراسة تؤكد أهمية قراءة الملصقات الغذائية والتحقق من مكونات هذه المنتجات قبل شرائها.

وأشار الباحثون إلى أن الخيارات الغذائية خلال السنوات الأولى من عمر الطفل تؤثر في تفضيلاته الغذائية وأنماط تناوله للطعام مستقبلاً، موضحين أن الحد من استهلاك الأغذية فائقة المعالجة قد يسهم في تعزيز الصحة والوقاية من المشكلات المرتبطة بالإفراط في تناول السكر والملح.

ودعا فريق الدراسة إلى اعتماد ملصقات غذائية أكثر وضوحاً على عبوات أغذية الأطفال، بما يساعد المستهلكين على اتخاذ خيارات صحية، ويحفز الشركات المصنعة على تحسين التركيبة الغذائية لمنتجاتها.

وتُعرف الأغذية فائقة المعالجة بأنها منتجات صناعية تُصنع من مكونات مكررة وتحتوي على إضافات غذائية، مثل المنكهات والألوان والمواد الحافظة والمستحلبات، وغالباً ما تكون غنية بالسكر والملح والدهون.