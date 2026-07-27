اكتشاف تمثال رخامي عمره أكثر من ألفي عام في إيطاليا

روما-سانا

عثر علماء آثار إيطاليون خلال أعمال تنقيب في مدينة توسكولوم الأثرية، الواقعة قرب العاصمة روما، على تمثال رخامي يعود تاريخه إلى أكثر من ألفي عام، في اكتشاف قد يسهم في حل أحد الألغاز التاريخية المرتبطة بالفيلسوف ورجل الدولة الروماني شيشرون.

وذكرت مجلة Archaeology News Online Magazine المتخصصة في علم الآثار والأنثروبولوجيا أول أمس أن عالمي الآثار ديفيد هيرنانديز كاسترو وأنطونيو بيزو من جامعتي نابولي وباري الإيطاليتين، أشارا إلى أن التمثال عُثر عليه في مدينة توسكولوم بإقليم لاتسيو، ويرجح أنه يعود إلى منتصف القرن الأول قبل الميلاد، وقد يكون التمثال الذي اقتناه شيشرون لمنزله الريفي عام 46 قبل الميلاد.

وأوضح الباحثون أن التمثال يجسد إحدى الشخصيات النسائية التي ترتدي جلد غزال، مشيرين إلى أن الرسائل التي تركها شيشرون تضمنت إشارات إلى شرائه عدداً من التماثيل لتزيين منزله الريفي في توسكولوم ترتدي هذا النوع من الملابس.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يسهم في توضيح جانب من تاريخ الفن الروماني، ويقدم أدلة جديدة حول مصير المقتنيات الفنية التي امتلكها شيشرون في أواخر العصر الجمهوري.