هاتف يوثق لحظات سقوطه في المحيط ويواصل التسجيل لساعتين ونصف

واشنطن-سانا

وثّق هاتف محمول لحظات غير اعتيادية بعد سقوطه في مياه المحيط الأطلسي، حيث واصل تسجيل الفيديو لنحو ساعتين ونصف الساعة قبل أن يتمكن غواص من انتشاله وإعادته إلى صاحبيه.

وذكر موقع PetaPixel المتخصص بأخبار التصوير والتقنيات المرتبطة به أول أمس، أن الحادثة وقعت أثناء تصوير صناع محتوى على أحد الأرصفة في جزيرة مارثا فينيارد، عندما تسببت الرياح بسقوط الهاتف المثبت على حامل ثلاثي إلى المياه، فيما استمرت الكاميرا بالعمل وسجلت لحظة سقوطه.

وأوضح صاحبا الهاتف، وهما المؤثران كيمتشي وجولوف المقيمان في نيويورك، أنهما استعانا بغواص للبحث عن الجهاز بعد فقدانه، ليفاجأا بالعثور عليه وهو لا يزال يسجل الفيديو، رغم بقائه في المياه المالحة لفترة طويلة.

ونشر حساب Kimchi & Jollof التسجيل الكامل للحادثة عبر منصة يوتيوب، حيث أظهر الهاتف لحظات وجوده تحت الماء حتى وصول الغواص وانتشاله، في حين لم يوثق مشاهد بحرية لافتة بسبب عكارة المياه وسقوط الجهاز على واجهته.

ويحمل الهاتف تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، وهو تصنيف يتيح تحمّل الغمر في المياه ضمن ظروف محددة، لكنه لا يعني الحماية الكاملة من مياه البحر المالحة، التي قد تؤثر في الأجهزة الإلكترونية، لذلك لا ينصح بتعريض الهواتف عمداً لمثل هذه الظروف.