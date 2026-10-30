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مباحثات سورية مغربية لتطوير العمل الرقابي وتبادل الخبرات

01 Copy 2 مباحثات سورية مغربية لتطوير العمل الرقابي وتبادل الخبرات
رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السوري عامر العلي يبحث مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية-باكو-سانا

 باكو-سانا
 
بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية، محمد بنعليلو، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات المؤسسية لتطوير آليات العمل الرقابي.
 
جاء اللقاء على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين ‏مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمنعقد في ‏العاصمة الأذرية باكو.‏
 
وذكرت الهيئة في قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل التجارب المؤسسية في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، والاستفادة من أفضل الممارسات الرقابية، بما يدعم جهود ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في تطوير منظومات العمل الرقابي ورفع كفاءتها وفاعليتها.
 
وكان رئيس الهيئة بحث في وقت سابق اليوم مع الأمين العام للجنة ‏القضاء على الفساد في إندونيسيا كاهيا هارديانتو هاريفا، سبل تعزيز التعاون في ‏مجالات الرقابة ومكافحة الفساد واسترداد الأصول، وترسيخ مبادئ النزاهة ‏والشفافية في العمل المؤسسي.‏

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