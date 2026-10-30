ديربي ميلانو.. مواجهة مرتقبة بين إنتر وميلان في الدوري الإيطالي

ميلانو-سانا



تتجه الأنظار يوم غد السبت إلى ملعب سان سيرو، الذي يحتضن مواجهة ديربي مدينة ميلانو بين إنتر ميلان وجاره ميلان، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت دمشق، إذ يدخل إنتر المواجهة متصدراً ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، متساوياً مع لاتسيو، بعد تحقيقه ثمانية انتصارات وتعادلاً واحداً دون أي خسارة.



في المقابل، يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بعدما حقق خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل خسارة واحدة، وكان قد خسر في الجولة الماضية أمام بولونيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.



ويتطلع إنتر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على صدارة الترتيب، فيما يأمل ميلان في استعادة نغمة الانتصارات وتقليص الفارق مع غريمه التقليدي، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على لقب الدوري.



ويعد ديربي ميلانو من أبرز المواجهات الكروية في إيطاليا، نظراً للتنافس التاريخي بين الفريقين، اللذين يتشاركان ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو.