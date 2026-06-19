دراسة: تفوّق الأهل على الأطفال في استخدام الهواتف خلال الوجبات العائلية

واشنطن-سانا

كشفت دراسة حديثة نفذها باحثون من جامعة أريزونا أن استخدام الأجهزة الإلكترونية، ولا سيما الهواتف الذكية، أصبح سلوكاً شائعاً بين أفراد الأسرة خلال الوجبات العائلية، مع تسجيل مستويات استخدام أعلى لدى الأهل مقارنة بالأطفال، ما ينعكس على جودة التواصل داخل الأسرة.

وذكرت شبكة CNN اليوم الجمعة، نقلاً عن دراسة علمية نُشرت في مجلة JAMA Pediatrics، أن بحثاً شمل أكثر من 350 أسرة أظهر أن أكثر من 75% من الأهل استخدموا الأجهزة الإلكترونية أثناء آخر وجبة عائلية، بينما استخدم نحو 70% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات الهواتف الذكية خلال الوجبة ذاتها، ما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على الوسائط الرقمية حتى في اللحظات الأسرية المشتركة.

وأوضحت النتائج أن الهاتف الذكي كان الوسيلة الأكثر استخداماً بين أفراد الأسرة، ما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على التكنولوجيا حتى في اللحظات المخصصة للتواصل الأسري المباشر.

وبحسب الباحثين، فإن الاستخدام المتزامن للأجهزة الإلكترونية أثناء تناول الطعام يقلل من فرص الحوار الأسري ويحدّ من الفوائد الاجتماعية والنفسية التي توفرها الوجبات المشتركة.

وأشارت الدراسة إلى أن العادات الرقمية الحديثة أصبحت تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية داخل المنزل، بما في ذلك أوقات الوجبات التي تعد تقليدياً مساحة لتعزيز الترابط الأسري.

وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة، سيثيليا سادا غاريباي: إن الاستخدام المستمر للهواتف أثناء الجلوس إلى الطاولة قد يؤثر سلباً على جودة التفاعل بين الأهل والأطفال، داعية إلى زيادة الوعي بتأثير هذه السلوكيات على العلاقات الأسرية.

كما لفت الباحثون إلى أن تناول الطعام دون مشتتات يسهم في تعزيز الشعور بالاهتمام والانتماء لدى الأطفال، مشيرين إلى أن الوجبات العائلية تظل فرصة مهمة للتواصل اليومي رغم ضيق الوقت وتعدد الالتزامات.

وتحذر الدراسة من أن استمرار الاعتماد على الأجهزة الذكية خلال الوجبات قد يقلل من الفوائد العاطفية والاجتماعية المرتبطة بهذا النشاط، حتى في حال الحفاظ على بعض العادات الإيجابية الأخرى داخل الأسرة.