مشاهدة المناظر الطبيعية عبر الفيديو قد تساعد على التخفيف من التوتر وتحسين المزاج

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية دولية أن مشاهدة مقاطع فيديو تعرض مناظر طبيعية، مثل الغابات والجداول المائية، قد تسهم في التخفيف من التوتر وتحسين الحالة المزاجية، حتى عند مشاهدتها عبر شاشات الهواتف أو أجهزة الحاسوب، ما يوفر وسيلة سهلة للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى المساحات الخضراء.

وذكر موقع Medical Xpress أمس الإثنين أن الدراسة، التي قادتها الباحثة أغنيس إي. فان دن بيرخ بمشاركة باحثين من جامعات ومؤسسات بحثية في أوروبا والولايات المتحدة، من بينها جامعة ولاية كارولينا الشمالية، نُشرت في دورية Journal of Environmental Psychology، وأظهرت أن مشاهدة المناظر الطبيعية عبر الفيديو تساعد على التعافي من التوتر بصورة أفضل مقارنة بمشاهدة المشاهد الحضرية.

وشارك في الدراسة نحو ألف متطوع، حيث شاهدوا في البداية مقطع فيديو صُمم لإحداث حالة من التوتر النفسي، قبل أن يُقسَّموا عشوائياً لمشاهدة مقاطع مصورة لمناظر طبيعية أو مشاهد حضرية لمدة عشر دقائق، فيما قاس الباحثون التغيرات النفسية والجسدية لديهم، بما في ذلك مشاعر الخوف والغضب والحزن، إضافة إلى مؤشرات فسيولوجية مثل نشاط القلب والتعرق.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين شاهدوا مقاطع الطبيعة سجلوا تحسناً أكبر في حالتهم النفسية، مع زيادة المشاعر الإيجابية وانخفاض مستويات الغضب، مقارنة بمن شاهدوا المقاطع الحضرية، كما بدأت المؤشرات الجسدية المرتبطة بالتوتر بالتحسن تدريجياً لدى جميع المشاركين.

وأشار الباحثون إلى أن مقاطع الطبيعة متوافرة بسهولة عبر المنصات الرقمية، ما يجعلها وسيلة عملية يمكن استخدامها في المنازل وأماكن العمل والمدارس والجامعات ومرافق الرعاية الصحية للمساعدة على تخفيف التوتر واستعادة التركيز، مؤكدين أن دمج هذه المقاطع أو تقنيات الواقع الافتراضي في الحياة اليومية قد يوفر فترات قصيرة من الاسترخاء وتحسين الصحة النفسية.