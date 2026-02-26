دراسة دولية: انقلاب مغناطيسي للأرض قبل 40 مليون عام استمر 70 ألف سنة

عواصم-سانا

كشف فريق دولي من الباحثين من اليابان والولايات المتحدة وألمانيا أن المجال المغناطيسي للأرض شهد انقلاباً قطبياً غير مألوف قبل نحو 40 مليون سنة، استمر في إحدى مراحله لأكثر من 70 ألف سنة، وهي مدة أطول بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.

وأوضحت الدراسة التي نُشرت في دورية “اتصالات الأرض والبيئة” أن هذا الانقلاب اتسم بالتعقيد وطول الأمد، وتخللته تغيرات مفاجئة، وارتدادات متكررة في الاتجاهات المغناطيسية، خلافاً للتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى أن الانقلابات تستمر عادة قرابة 10 آلاف سنة.

واعتمد الباحثون على تحليل لبّ رسوبي بطول ثمانية أمتار استُخرج من شمال الأطلسي قبالة سواحل نيوفاوندلاند، حيث سجّلت بلورات مغناطيسية دقيقة في طبقاته اتجاهات المجال المغناطيسي خلال فترة الإيوسين، ما أتاح إعادة بناء سلوكه آنذاك.

وبيّنت النتائج أن أحد الانقلابات استمر نحو 18 ألف سنة، فيما امتد الآخر إلى ما لا يقل عن 70 ألف سنة، مع احتمال بلوغ بعض المراحل نحو 130 ألف سنة.

ويرى العلماء أن فهم هذه التحولات التاريخية يسهم في تحسين تقدير المخاطر المستقبلية المرتبطة بتقلبات المجال المغناطيسي، وتأثيراتها المحتملة في أنظمة الاتصالات والملاحة، والأقمار الصناعية.