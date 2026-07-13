أطعمة يُنصح بالحد منها لتقليل الالتهابات المزمنة

واشنطن-سانا

حذرت مؤسسة طبية أمريكية من أن الإفراط في تناول بعض الأطعمة الشائعة قد يسهم في زيادة مستويات الالتهاب المزمن في الجسم، وهو عامل يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، من بينها أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل والسكتات الدماغية.

وذكرت شبكة سي إن إن اليوم الإثنين، نقلاً عن الموقع الإلكتروني لمؤسسة «كليفلاند كلينك» الطبية الأمريكية وتضم مستشفيات ومراكز علاجية وبحثية، وتقدم خدمات الرعاية الصحية، والتعليم الطبي، وإجراء البحوث العلمية، أن الالتهاب المزمن يعد من العوامل التي قد تسبق ظهور العديد من الأمراض، مشيراً إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن والحد من استهلاك بعض الأطعمة يمكن أن يساعد في تقليل مخاطره.

وأوضح الموقع أن السكريات المضافة تأتي في مقدمة الأطعمة التي يُنصح بتقليلها، لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات سكر الدم وتحفز إفراز الإنسولين، ما يسهم في تعزيز الالتهابات المزمن، ولا تقتصر مصادرها على الحلويات والمشروبات الغازية، بل توجد أيضاً في بعض أنواع الخبز، وحبوب الإفطار، وألواح الجرانولا، وتتبيلات السلطات الجاهزة، والمشروبات الرياضية، ما يستدعي قراءة الملصقات الغذائية قبل الشراء.

وأشار إلى أن الدهون المتحولة تعد من أكثر أنواع الدهون ارتباطاً بالمخاطر الصحية، موضحاً أن الأبحاث لم تثبت وجود مستوى آمن لاستهلاكها، ولذلك يُنصح بالحد منها إلى أدنى مستوى ممكن، وتوجد هذه الدهون في بعض المخبوزات، والأطعمة الجاهزة، والفشار المعد بالميكروويف، ومبيضات القهوة غير الألبانية.

وأضاف: إن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، مثل البرغر، والهوت دوغ، والسجق، قد يسهم أيضاً في زيادة الالتهابات بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة.

كما لفت الموقع إلى أن الكربوهيدرات المكررة، ومنها الخبز الأبيض، والأرز الأبيض، والمعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض، والبطاطس المقلية، وحبوب الإفطار المحلاة، تفتقر إلى الألياف والعناصر الغذائية، وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى تعزيز الالتهابات في الجسم.

وفي المقابل، أوصى الموقع بالإكثار من تناول الخضار والفواكه الملونة الغنية بمضادات الأكسدة، والبقوليات، والدجاج، والديك الرومي، إضافة إلى استخدام زيت الزيتون في الطهي، لما يحتويه من مركبات قد تساعد في الحد من الالتهابات وتعزيز الصحة العامة.

ويعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب الإكثار من الأغذية الطبيعية، من أبرز الوسائل التي تساعد في الحد من الالتهابات المزمنة والوقاية من العديد من الأمراض.