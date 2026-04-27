غوغل تطلق إصداراً تجريبياً لتحديث ربع سنوي جديد من Android 17 على هواتف Pixel

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل إطلاق أول نسخة تجريبية من التحديث ربع السنوي لنظام Android 17 (QPR1)، والمخصصة لأجهزة Google Pixel.

وذكر موقع TechAdvisor التقني أول أمس أن الإصدار الجديد، الذي يحمل الرقم (CP31.260403.005.A1)، لا يتضمن ميزات رئيسية مقارنة بالإصدارات التجريبية السابقة، بل يركز على تحسين استقرار النظام ومعالجة الأخطاء البرمجية.

ويهدف التحديث إلى إصلاح عدد من المشكلات التقنية، من بينها خلل في تنفيذ مهام الطباعة، وظهور رسائل خطأ ضمن تطبيق Terminal، إلى جانب تحسين أداء تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت (VoIP)، ومعالجة مشكلات تتعلق بإخراج الصوت المباشر.

ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود الشركة المستمرة لتطوير النظام وتعزيز كفاءته، تمهيداً لإطلاق النسخة النهائية، من خلال التركيز على رفع مستوى الاستقرار ومعالجة الثغرات التي تم رصدها في النسخ التجريبية السابقة.

غوغل تطلق نموذج Gemini 3 المتقدم للذكاء الاصطناعي
مشاجرة بسبب نقص الحلوى تُنهِي حفل زفاف في ولاية بيهار الهندية
شابّة أمريكية تتجاوز كل التوقعات وتعيش عشرين عاماً رغم فقدان معظم دماغها
ابتكار ياباني: ألماس نانوي بلا حرارة أو ضغط
“غوغل” تطور متصفح “كروم” بميزة ذكية لحفظ الأوامر وإعادة استخدامها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك