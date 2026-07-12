استجابة للتغير المناخي…قطارات أوروبية جديدة تتحمل حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية

لندن-سانا

تعتزم شركة يوروستار، المشغلة لقطارات الركاب فائقة السرعة، تحديث أسطولها بإدخال قطارات جديدة مصممة للعمل في ظروف مناخية قاسية، وقادرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية، في إطار استعداداتها لمواجهة تصاعد موجات الحر في أوروبا خلال العقود المقبلة.

ونقلت شبكة سي إن إن أمس السبت عن الشركة تأكيدها أنها طلبت من مصنّعي القطارات تزويد الأسطول الجديد، الذي تبلغ قيمته نحو ملياري يورو، بأنظمة تكييف هواء قادرة على العمل بكفاءة في درجات الحرارة المرتفعة، على أن تدخل القطارات الجديدة الخدمة عام 2031، مع توقعات باستمرار تشغيلها حتى ستينيات القرن الحالي.

وكانت الشركة قد وضعت في البداية مواصفات تتيح للقطارات تحمل درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، إلا أنها رفعت هذا الحد إلى 55 درجة، في ضوء تزايد موجات الحر التي تشهدها أوروبا، واستعداداً لظروف مناخية أكثر تطرفاً.

وقال متحدث باسم الشركة: إن القطارات الجديدة ستبقى في الخدمة لعقود، ما يستدعي تصميمها بما يضمن استمرار تشغيلها بكفاءة في ظل التغيرات المناخية المتوقعة.

وتربط قطارات يوروستار ومقرها لندن عدداً من المدن الأوروبية، من بينها لندن وباريس وبروكسل، في وقت تواجه فيه شبكات النقل بالقارة تحديات متزايدة نتيجة موجات الحر، التي تتسبب في اضطرابات وتأخيرات ببعض الرحلات بسبب تأثر البنية التحتية للسكك الحديدية بارتفاع درجات الحرارة.

وتشهد أوروبا في السنوات الأخيرة موجات حر أكثر تكراراً وشدة، ما دفع شركات النقل إلى إعادة تقييم جاهزية أساطيلها ومنشآتها، بالتزامن مع تحذيرات التقارير المناخية من أن القارة تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بارتفاع درجات الحرارة.