إنستغرام يتيح إعدادات جديدة لحماية الصور من الاستخدام بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أتاحت شركة ميتا خيارين جديدين لمستخدمي تطبيق إنستغرام للتحكم في استخدام صورهم ومنشوراتهم العامة ضمن أدوات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، بعد إطلاق نموذجها الجديد المدمج في التطبيق، والذي يسمح بإنشاء صور اعتماداً على محتوى الحسابات العامة.

وذكر موقع 9to5Mac المتخصص في أخبار التكنولوجيا أمس الخميس، أن ميزة “ميوز إيمج” (Imagine) في إنستغرام تعتمد افتراضياً على إمكانية استخدام صور الحسابات العامة والمنشورات كمصدر لإنشاء صور جديدة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المستخدمين يمكنهم تعطيل هذه الخاصية من خلال إعدادات الخصوصية في التطبيق.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تحويل الأفكار إلى صور مولدة بالذكاء الاصطناعي يمكن مشاركتها في المنشورات أو القصص أو المحادثات، إلا أنها أثارت نقاشاً حول حماية الخصوصية، ولا سيما إمكانية إعادة استخدام صور الأشخاص لإنشاء محتوى جديد من دون طلب موافقة مباشرة.

وبحسب الموقع، تعتمد ميتا في هذه الخاصية على نظام “إلغاء الاشتراك” (Opt-out)، ما يعني أن المستخدم يحتاج إلى تعديل الإعدادات يدوياً لمنع استخدام محتواه، بدلاً من طلب موافقته المسبقة قبل تفعيل الاستخدام.

ولتعطيل الخيارين، يمكن للمستخدم الدخول إلى إعدادات إنستغرام، ثم الانتقال إلى قسم “المشاركة وإعادة الاستخدام” (Sharing and Reuse)، وتعطيل خيار السماح للآخرين بإنشاء محتوى باستخدام المنشورات أو مقاطع ريلز وإعادة استخدامها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توسع شركات التكنولوجيا في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن منصات التواصل الاجتماعي، ما يزيد الحاجة إلى توفير أدوات تحكم واضحة تتيح للمستخدمين إدارة كيفية استخدام صورهم وبياناتهم الرقمية.