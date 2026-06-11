دراسة تكشف ميلاً عالمياً لدى البشر للمشي عكس عقارب الساعة دون سبب حاسم

مدريد وطوكيو-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من جامعة نافارا الإسبانية وجامعة طوكيو اليابانية أن البشر، عند التجول بشكل طبيعي، يميلون بشكل تلقائي إلى الانعطاف نحو اليسار والسير في اتجاه عكس عقارب الساعة، في ظاهرة لا تزال أسبابها غير محسومة علمياً.

ووفقاً لما نشره موقع سكاي نيوز أمس الأربعاء، نقلاً عن مجلة Nature Communications العلمية، فإن الباحثين لاحظوا هذا السلوك لأول مرة بشكل عرضي خلال جائحة كوفيد-19، أثناء تحليل تسجيلات لحشود بشرية، حيث تبين أن الحركة الجماعية كانت تميل غالباً إلى الدوران عكس عقارب الساعة عند استخدام مساحات مشتركة.

وأجرى العلماء منذ ذلك الحين سلسلة من التجارب في بيئات مختلفة، من بينها متاحف ومتاجر وغرف فارغة، لتأكيد النمط السلوكي نفسه، حيث أظهرت النتائج ميلاً متكرراً لدى الأفراد للانحراف نحو اليسار عند البدء بالمشي بشكل عفوي.

وأوضح الباحث إينياكي إتشيفيريا هوارتي من جامعة نافارا الإسبانية، أن “كل شخص يمتلك انحيازاً طفيفاً في اتجاه الحركة، وعند تجمع أعداد كبيرة تتراكم هذه الانحيازات لتنتج حركة جماعية في اتجاه عكس عقارب الساعة”.

وبيّن الباحثون أن العوامل الثقافية قد تلعب دوراً في هذا السلوك، إلا أن التجارب التي أجريت بمشاركة باحثين من جامعات مختلفة، بينهم كلاوديو فيليسياني من جامعة طوكيو، أظهرت النتائج ذاتها حتى بعد استبعاد عوامل مثل اليد أو القدم المهيمنة.

وأشار الفريق البحثي إلى أن هذا الميل كان أكثر وضوحاً لدى الأطفال، في حين ظهر لدى الذكور والإناث على حد سواء، دون فروق جوهرية.

وأكد الباحثون أن آلية هذا السلوك لا تزال غير مفهومة بشكل كامل، رغم إجراء تجارب إضافية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي ومحاولات تتبع أنماط الحركة في ظروف مختلفة.

ويرى العلماء أن فهم هذه الظاهرة قد يسهم في تحسين نماذج محاكاة حركة الحشود وتخطيط مسارات الإخلاء، إضافة إلى تصميم المساحات العامة بشكل أكثر كفاءة.